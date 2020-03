Joe Rogan partage ses pensées sur Kevin Lee essayant de continuer à se battre après avoir tapé

Joe Rogan n’était pas en service de commentaire pour la carte UFC Brasilia du week-end dernier, mais il a filmé un épisode Fight Companion de son podcast pour l’événement, aux côtés de ses amis Eddie Bravo, Brendan Schaub et Bryan Callen.

La carte UFC Brasilia comprenait de nombreux moments intéressants. L’un des moments les plus intéressants s’est produit à la fin de l’événement principal, qui a opposé les concurrents légers Charles Oliveira et Kevin Lee.

Au troisième tour, Oliveira a répondu à un démontage de Lee avec un étranglement à guillotine serré. L’étranglement a forcé Lee à taper et l’arbitre à mettre fin au combat. Quelques secondes après que l’arbitre soit intervenu, cependant, Lee a tenté de continuer à se battre comme s’il n’avait jamais tapé.

Cette séquence bizarre a d’abord laissé Rogan et ses invités confus.

“Il a tapoté et il a essayé de reprendre le combat”, a expliqué Rogan à propos de Lee. «Mec, il a tapoté et il est retourné. Oh mon Dieu.

«Pensez-vous qu’il s’est endormi puis qu’il est revenu? Pensez-vous qu’il l’a endormi? Il a tapoté puis il est retourné à la lutte », a ajouté Rogan.

Schaub a alors suggéré que peut-être Lee espérait que personne ne voyait le robinet.

“Peut-être qu’il espérait que les gens ne verraient pas le robinet”, a déclaré Schaub.

Après avoir regardé la rediffusion, Rogan a une fois de plus avancé l’hypothèse qu’Oliveira a brièvement étouffé Lee inconscient, et que Lee ne se souvenait probablement pas d’avoir tapoté – d’où sa tentative de continuer à se battre malgré l’intervention de l’arbitre.

“C’est comme s’il s’était réveillé et avait sauté sur le dos”, a expliqué Rogan. “Oh mon Dieu. Wow, c’est fou. Il a dû se réveiller. [Oliveira] doit l’avoir étranglé, il doit l’avoir étranglé inconscient et [Lee] se réveilla en pensant que le combat était toujours en cours. C’est fou.”

Que pensez-vous de la conclusion de la finale de l’UFC Brasilia entre Charles Oliveira et Kevin Lee? Êtes-vous avec Joe Rogan sur celui-ci?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/03/2020.