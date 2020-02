Joe Rogan pense que Dominick Reyes est le «combattant le plus dangereux auquel Jon Jones ait été confronté depuis Daniel Cormier»

Joe Rogan pense que Jon Jones fait face à un combattant très dangereux à Dominick Reyes à l’UFC 247.

Reyes est invaincu et vient de remporter une victoire par élimination contre l’ancien champion des poids moyens de l’UFC Chris Weidman à l’UFC Boston. Ce fut une victoire impressionnante, mais pour Rogan, cela a montré à quel point Reyes était dangereux.

Joe Rogan pense que Reyes pose beaucoup de défis à Jon Jones et, à son tour, il pense que “Bones” sera à la hauteur de l’occasion.

«Je crois que Dominick Reyes est le combattant le plus dangereux que Jon Jones ait affronté depuis Daniel Cormier. Je pense que Dominick Reyes présente un ensemble unique de défis. Tout d’abord la longueur. Le record invaincu, il est 12-0 », a déclaré Joe Rogan sur son podcast JRE. «Il y a une confiance qui vient avec des records invaincus et Dominick est extrêmement confiant. Il croit en lui-même et cette croyance l’a conduit à arrêter des gars comme Chris Weidman, à éliminer OSP avec une seconde à faire. Il a confiance en son pouvoir et en un coup de poing légitime. Il a beaucoup de jeu de jambes et de mouvement. Il a juste eu l’occasion de voir Jon lutter avec Thiago Santos, il a un style, il peut imiter ce genre de succès, la coupe des jambes.

«Je pense que c’est un combat dangereux pour Jon. Mais, je crois aussi que Jon sait que c’est un combat dangereux pour Jon et Jon est un champion, un vrai champion, le plus grand champion que la division des poids lourds légers ait jamais connu sans aucun doute. Je pense qu’il va saisir l’occasion, je pense que nous allons voir le meilleur Jon Jones », a-t-il poursuivi. «Je pense que Jon Jones a besoin d’une réelle menace pour lui faire peur et le faire travailler. Et je ne sais pas si Thiago Santos était fait pour lui. Thiago Santos était une défense du titre et une chance pour lui de se battre.

“Je ne pense pas que c’est ce dont il a peur. Jon a besoin que quelqu’un comme Dominick Reyes soit une véritable menace, alors nous voyons qui il était dans le deuxième combat avec Daniel Cormier quand il lui a donné un coup de pied et l’a assommé », a conclu Rogan. «Le deuxième combat avec Alexander Gustafsson quand il l’a écrasé. C’est le vrai Jon Jones, Jon Jones quand il est pressé. Et, je pense que Dominick Reyes présente ce genre de et nous verrons un tueur Jon Jones. “

C’est sans aucun doute un combat très intéressant et un affrontement que le camp de Jon Jones prétend «aimer». Reste à savoir si Joe Rogan a raison dans son appréciation.

