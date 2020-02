Joe Rogan perd 12 livres et ressemble à ceci maintenant (vidéo)

Joe Rogan est un comédien, commentateur MMA et chef de podcast, ainsi qu’un acteur. Il n’a jamais été combattant ni athlète professionnel, bien qu’il soit double ceinture noire en jujitsu. Même ainsi, il reste en forme constante, comme tous ceux qui le suivent dans leurs réseaux sociaux peuvent le voir, en particulier dans Instagram.

Joe Rogan perd 12 livres

Par conséquent, nous apportons la vidéo suivante dans laquelle Rogan lui-même confirme que il a perdu 12 livres (environ 5 kilos), ce qui a signifié dire au revoir à son instinct relativement prononcé pour montrer des abdos scandaleux à 52 ans.

Il n’a pas été un athlète professionnel mais ceux qui le connaissent savent qu’il a su se démarquer dans chacune des facettes qu’il a développées tout au long de sa vie. C’est un comédien à succès, nous n’avons qu’à voir ses publications continues de performances, en plus des mêmes performances, dont deux que l’on peut voir sur Netflix (elles sont merveilleuses).

Allez-y avec votre position de commentateur, d’ailleurs, cela a été fait la voix de l’octogone, avec la permission de Bruce Buffer. Un KO a toujours meilleur goût avec leurs cris.

Et si nous parlons de son podcast, The Joe Rogan Experience, nous ne pouvons pas parler pire, car il a de nombreux followers, de nombreuses reproductions, toujours des invités de haut niveau. Entièrement recommandé pour tout MMA avec amour.

Enfin, en ce qui concerne sa carrière d’acteur, jusqu’à présent, il a fait, entre les films et les documentaires, huit productions. En 2017, il a présenté Bright, un film d’action et de science-fiction avec Will Smith pour le géant du streaming mentionné ci-dessus.

Non, dans MMA.UNO, nous ne sommes pas ses biographes, mais nous aimons Joe Rogan.