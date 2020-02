Joe Rogan pleure sur ‘f ** king monster’ Valentina Shevchenko

Crédit d’image: UFC

Si vous avez déjà entendu Joe Rogan commenter un combat de Valentina Shevchenko, vous savez à quel point il pense d’elle. Dans un récent épisode de son podcast Joe Rogan Experience, cependant, le commentateur de l’UFC a complètement gaga le champion des poids mouches féminin.

«Valentina à 125 ans [pounds], elle est un monstre f ** king », a déclaré Rogan à son invitée, la candidate au poids de la paille de l’UFC, Angela Hill. «C’est un monstre. Elle est tellement bonne. “

Shevchenko a combattu pour la dernière fois le 8 février, lors de l’événement principal de l’UFC 247 à Houston, où elle a brutalisé la candidate n ° 1 Katlyn Chookagian à une victoire au TKO au troisième tour.

Rogan était de service pour ce combat Shevchenko contre Chookagian, et admet qu’il a eu du mal à vendre le match comme compétitif.

«Ce combat, j’ai fait de mon mieux pour faire monter Katlyn Chookagian et donner l’impression que ça allait être un bon combat, mais tout ce à quoi je pouvais penser, c’est« comment est cette fille battue [Shevchenko]? “Comment allez-vous la battre? Elle fait tout parfaitement. “

Hill a ensuite répondu en suggérant que Chookagian aurait pu déranger Shevchenko avec son volume saisissant. Rogan, cependant, était sceptique, rappelant que Shevchenko oblige ses adversaires à payer pour chaque infraction.

“Je ne le pensais pas”, a-t-il répondu. «Katlyn, elle utilise des points, elle marque bien, mais elle assomme très rarement les gens. Elle a renversé Liz Carmouche d’un coup de tête, mais Liz a survécu et a fini par gagner une décision. Valentina vous fait payer. Elle te fait payer. Tous ces plans [Chookagian] jeté, le volume, c’est différent. Vous mettez ces photos là-bas et c’est comme bam et ça vous revient [from Shevchenko]. C’est comme whoa. Ces coups de pied vous reviennent et vous êtes comme «f ** k». Ce coude vous revient et vous êtes comme «whoa». Alors maintenant, tout est plus à distance, et vous perdez votre capacité à vous engager. Vous devenez nerveux, car chaque fois que vous essayez de vous engager [Shevchenko is] cherchant à enlever votre f ** king tête. “

Joe Rogan a conclu, vantant Shevchenko une «personne effrayante».

“Elle fait peur”, a-t-il dit. «C’est une personne effrayante. Elle est descendue au champ de tir au Texas, et les gars du champ de tir étaient comme «la façon dont cette dame tire, elle tire comme un soldat des opérations spéciales f ** king. Nous n’avons vu personne venir ici et tirer aussi bien à moins d’être un SEAL ou un tireur compétitif. »

Il suffit de dire que Rogan est très impressionnée par Shevchenko – à la fois en ce qui concerne ses actions à l’intérieur et à l’extérieur de la cage.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/02/2020.