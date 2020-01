Joe Rogan préoccupé par l’analyse de Stephen A. Smith sur l’UFC 246

Joe Rogan se tenait à quelques centimètres seulement lorsque Stephen A. Smith a critiqué durement Donald Cerrone après sa défaite face à Conor McGregor à l’UFC 246.

La diatribe de la personnalité polarisante est venue sur la couverture post-événement d’ESPN, et il a démoli “Cowboy” pour avoir subi une défaite de 40 secondes TKO contre McGregor (22-4 MMA, 10-2 UFC) et encore une fois à court lorsque le le projecteur était le plus brillant. Smith a également répété une grande partie de ses critiques sur l’émission post-combat d’ESPN +.

Il était clair au moment où Rogan, qui était positionné devant la caméra avec Smith et l’ancre “SportsCenter” Michael Eaves, a été quelque peu découragé par la prise. Il a tenté de fournir son propre aperçu et de mettre le résultat en perspective comme un grand moment pour McGregor, mais le mépris des fans de MMA ainsi que de nombreux combattants qui regardaient s’était déjà installé.

Rogan a eu quelques jours pour réfléchir à ce qui s’est déroulé, et lors d’une conversation avec l’analyste Bellator et ancien combattant de l’UFC Josh Thomson dans l’épisode de vendredi de son podcast “JRE MMA Show”, l’analyste de longue date de l’UFC a condamné le choix de donner à Smith la plate-forme qu’il a été offert.

“(Daniel Cormier) et j’aurais eu une conversation complètement différente et ça aurait été mieux pour le sport”, a déclaré Rogan. “Il n’y a rien de positif à minimiser la carrière de Donald Cerrone et ce qu’il peut faire en tant que combattant. Ce que cela m’a montré, c’est la performance phénoménale de Conor. C’est ce que cela m’a montré. Si vous ou moi parlions de cricket et que nous étions à la télévision en train de commenter le cricket, nous aurions l’air déplacé. Ce serait (explétif) et les vrais fans de cricket seraient fâchés contre nous. Ce n’est rien. Vous êtes nu au sens le plus littéral du terme (en MMA). Physiquement, vous êtes nu. Émotionnellement, lorsque les combattants perdent, c’est (explétif) dévastateur.

«Pour Conor écraser‘ Cowboy ’comme ça devant sa femme, son enfant, sa grand-mère et le monde entier. Vous devez avoir un certain respect pour cet homme, et ce sport exige une perspective différente. Ce n’est pas la même chose qu’une balle entrant dans un cerceau. Ce n’est pas la même chose que de franchir une ligne avec un ballon de football. C’est différent. C’est très intense et très personnel, et c’est aussi très (explétif) dangereux et pour le jouer comme si c’était juste un jeu, je ne suis pas d’accord avec ça. “

L’UFC 246 ne représentait pas la première fois que Smith est apparu sur une émission de l’UFC. Certes, cependant, il n’avait jamais récolté autant de globes oculaires que les suites d’une passionnante victoire de McGregor. Rogan a déclaré qu’il comprenait la réputation de Smith et pourquoi il était considéré comme un atout majeur pour ESPN dans le monde du sport, mais en ce qui concerne spécifiquement le MMA, il a déclaré que ce type de personnage était un mauvais service.

“C’est un mauvais coup d’oeil pour tout le monde”, a déclaré Rogan. «C’est un mauvais look pour ESPN, c’est un mauvais look pour lui, c’est un mauvais look pour le sport. Il y a d’autres personnes qui peuvent le faire. … Nous avons beaucoup de gens qui comprennent le sport. Il y en a plein. Mais le truc avec lui, c’est qu’il est vraiment populaire. (Il vient de recevoir une prolongation de contrat) parce que sa personnalité est tellement amusante. C’est un gars amusant à regarder et les gens adorent (parler) et ils aiment les gens qui se disputent (explétif) et une personne est mieux à discuter. Stephen A. Smith est vraiment bon dans ce domaine. Mais ce n’est pas le lieu du MMA. Ce n’est tout simplement pas l’endroit. Ce n’est pas la même chose.”

Rogan a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’il pensait que Smith était un “gars sympa” et que chacune des quelques interactions en face à face qu’ils avaient partagées était positive. Il a dit qu’il comprenait la marque que Smith avait bâtie pour lui-même et l’image qu’il dépeignait, mais insistait sur le fait que ce n’était pas le type de personnage qui appartient à un rôle d’analyse MMA de premier plan.

“Il y a beaucoup d’argent à être Stephen A. Smith”, a déclaré Rogan. «Il est vraiment divertissant. Ce (explétif) conversation qu’il fait, c’est un gars qui est amusant à regarder. Il parle beaucoup (explicatif) et il devient très fort et tout le monde n’est pas d’accord avec lui. Regardez, ça lui a fait une carrière fantastique. Il transmet cela au MMA – je pense que c’est une mauvaise idée.

«Il y a une culture dans la radiodiffusion sportive, que ce soit la radio ou la télévision – juste cette diminution du nombre de personnes. Cette conversation (explétive) qui va avec le sport. «Il s’effondre toujours. Cette mère (explétive) devrait nous rendre son argent. Il craint. “Ensuite, l’autre gars est comme,” Oh, je ne peux pas croire qu’il dit cela. “Ils le font à la radio sportive. Les gens l’adorent. Parce que si vous êtes sur le chantier (explosif), vous vous martelez les ongles, vous vous dites: «Vous avez raison, il est nul.» Il y a une mentalité qui va de pair avec ce genre de mentalité de sportif, la radio sportive. Je déteste ça (explétif). J’ai résisté à cela depuis le début et j’ai (explétif) sur ces gars depuis le début parce que ce n’est pas la même chose. Vous ne parlez pas de la même chose. Vous parlez de combats. Vous parlez de conséquences physiques incroyables, notamment: – frapper du bois; dans notre sport, c’est très rare, mais – la mort. “

Compte tenu de la controverse découlant de son temps d’antenne post-UFC 246, il reste à voir comment ESPN et l’UFC utilisent Smith pour les retransmissions d’événements à l’avenir. Pour sa part, Rogan semble penser qu’il ne veut plus être dans la même position qu’il a connue le week-end dernier.

“J’aurais préféré parler à” DC “ou Felder ou à vous (Josh Thomson) ou à toute personne qui comprend le sport”, a déclaré Rogan. «Je ne pense pas que ce soit la bonne façon de procéder. … Je n’ai aucun problème avec (Smith) en tant qu’être humain. Écoutez, je ne connais pas Jack (explétif) sur le baseball, je ne connais pas Jack (explétif) sur le basket-ball. Je ne connais même pas les règles. Quand les gens scandalisent les gens, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce qui se passe. Je connais le MMA. Je comprends. Donc, si vous voulez parler du MMA, j’aimerais en parler avec quelqu’un d’autre qui connaît le MMA. “

.