Joe Rogan: “Quelqu’un va commenter l’UFC 249, mais ce ne sera pas moi”

Le commentateur de couleur de longue date, Joe Rogan, appelait chaque carte de combat de l’UFC aux côtés du suppléant depuis Mike Goldberg. Mais ensuite, la promotion a accéléré son programme de sports de combat – en ajoutant une cargaison d’événements internationaux dans le processus – et Rogan a réduit son implication, limitée aux seuls événements à la carte (PPV).

Faire des millions sur son podcast a probablement aidé à la décision.

Mais l’UFC 249 est une carte de combat à laquelle il ne participera pas. Non seulement «Khabib vs Ferguson» se déroulera à huis clos, mais le line-up du 18 avril risque de se retrouver dans un endroit éloigné, loin du gouvernement mêlant et de sa quarantaine de coronavirus.

“L’UFC parle de se battre le 18 avril”, a déclaré Rogan sur son podcast officiel. “Je ne sais pas comment ils vont faire ça. Je ne sais pas s’ils vont pouvoir faire ça aux États-Unis. Ils parlent de le faire dans un endroit avec moins de 10 personnes, juste une arène ouverte. Je suppose que quelqu’un va le commenter, ce ne sera pas moi, et ils vont le faire dans un endroit vide. Et ils vont essayer de faire ça le 18 “.

Le président de l’UFC, Dana White, a récemment déclaré aux médias des sports de combat qu’il était sur le point de finaliser un emplacement pour l’UFC 249, mais à ce jour, rien n’a été confirmé. Nous pouvons probablement exclure la Russie après le projet d’interdiction de voyager cette semaine et les choses vont de mal en pis aux États-Unis.

En fait, l’UFC a déjà été forcé de reporter trois cartes de combat en mars et restera probablement inactif jusqu’au 18 avril. Les mesures que les plans de promotion à prendre à la suite de la pandémie de coronavirus sont inconnues, mais le temps presse.

Des suppositions?