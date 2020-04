Joe Rogan réagit à l’invasion de domicile d’Anthony Smith: “Pourquoi ne l’a-t-il pas simplement étouffé?”

Joe Rogan et Brendan Schaub pensent que le combattant de l’UFC Anthony Smith aurait pu gérer les choses différemment lors de sa récente invasion de domicile.

Anthony Smith s’est engagé dans une bagarre vicieuse avec un intrus à domicile dimanche matin dernier dans ce qu’il a appelé «l’un des combats les plus difficiles» de sa vie.

L’ancien challenger du titre des poids lourds légers de l’UFC, Smith, a détaillé toute l’histoire de ce qui s’est passé lors d’une interview avec Ariel Helwani d’ESPN.

Selon Smith, il s’est réveillé à 4 heures du matin dimanche matin lorsque sa femme a entendu un étranger dans sa maison de la région d’Omaha. Smith dit qu’il est entré dans une lutte à mort avec l’homme, Luke Haberman, et a dû se battre bec et ongles pendant cinq minutes avant l’arrivée des policiers sur les lieux.

Image via @lionheartasmith sur Instagram

Joe Rogan et Brendan Schaub ont discuté de l’histoire d’une récente édition de «The Joe Rogan Experience» et ont suggéré ce que «Lionheart» aurait pu faire différemment.

«Anthony Smith est l’une des mères les plus méchantes qui marchent sur terre. Il (l’intrus) était plus petit que lui. Le gars pesait cent soixante-dix livres et il a pris tout ce qu’il pouvait lui lancer », a expliqué Rogan (via MMAMania). “Pourquoi ne l’a-t-il pas simplement étouffé inconscient?”

L’ancien poids lourd de l’UFC, Brendan Schaub, était d’accord avec Joe Rogan.

“Pourquoi ne s’est-il pas contenté de l’étouffer?”

Les commentaires de Rogan et Schaub font écho à celui du chef de file des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones. «Bones» avait abordé l’histoire de l’invasion de domicile d’Anthony Smith en déclarant qu’il n’y avait aucun moyen en enfer que l’intrus aurait «quitté sa maison en marchant».

Anthony Smith n’a pas encore répondu aux commentaires de Jones, Rogan ou Schaub pour le moment.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 11 avril 2020