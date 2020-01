Joe Rogan riposte Stephen A. Smith: «Vous vous trompez»

Le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, et l’analyste de ESPN, Stephen A. Smith, ont récemment critiqué les commentaires de Smith à propos de Donald “Cowboy” Cerrone lors de la récente diffusion de l’UFC 246.

La paire a clairement indiqué qu’elle se respecte, mais il est encore plus clair qu’elle est en désaccord en termes d’opinion sur ce sujet.

La dernière volée verbale est venue de Rogan, qui a répondu sur le podcast Joe Rogan Experience.

“Écoutez Stephen A. Smith, je suppose que je devrais répondre”, a déclaré Rogan (via MMA News). “Vous êtes un gars très divertissant. Vous aimez beaucoup et j’apprécie les accessoires que vous m’avez donnés dans cette vidéo, mais vous vous trompez. Cowboy’got f * cked avec ces épaules dans le corps à corps. Il avait les bras de Conor attachés et ils sont dans des espaces restreints. Conor plonge bas et claque cet os de son épaule dans le nez. Et il est au début de la manche, Conor est un gars super explosif. Super explosif, tout muscle. Juste f * cking resserré au début du combat et juste, “Bang! Bang! “Il a réussi de bons coups et Cowboy était confus.”

“Stephen A. Smith a dit qu’il se sentait comme Cowboy quitter”, a ajouté Rogan. «Il n’a pas démissionné. Il a été brisé. “

Rogan a continué, rappelant à Smith le genre de combattant que Cowboy est et ce qu’il a accompli dans la cage.

“C’est aussi de qui vous parlez”, a expliqué Rogan. “Vous parlez d’un gars qui a le plus de combats à l’UFC, le plus de finitions à l’UFC, le plus de coups de tête à l’UFC, le plus de bonus à l’UFC. Cowboy est une légende f * cking. Il est aussi coriace qu’ils viennent. Il est perdu avant, chaque être humain peut perdre. Surtout vous vous battez contre des gars comme Darren Till et Jorge Masvidal et ces animaux f * cking qu’il combat. Ou Conor, et Conor s’est littéralement cassé le visage. Il s’est cassé le nez et il s’est cassé l’os orbital. Stephen A. Smith a donc répondu, puis Conor a répondu. Conor lui a dit de s’excuser et Conor a raison. “

