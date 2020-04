Joe Rogan sans engagement qualifie l’UFC 249 de «controversé» en période de pandémie

Joe Rogan n’est pas vendu à 100% lors de la poursuite des combats de l’UFC au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Bien que le président de l’UFC, Dana White, ait apparemment confirmé que Rogan commenterait la carte UFC 249 remaniée, Rogan dit qu’il n’a reçu aucune information sur l’événement du 18 avril, ni sur l’île privée que White a mentionnée comme lieu pour les événements à venir.

“Nous ne savons pas où il se trouve”, a expliqué Rogan dans son podcast “Joe Rogan Experience”. «J’essaie de comprendre ce que je fais, si je vais y aller ou non. Je ne sais pas où c’est. Je ne sais même pas si c’est en Amérique. Je littéralement en ce moment, en ce moment, je ne sais pas (explétif). Je n’ai aucune information. “

L’UFC 249, qui se déroulerait sur des terres tribales au Tachi Palace Casino Resort juste à l’extérieur de Lemoore, en Californie, sera mis en vedette par une lutte pour le titre intérimaire entre Tony Ferguson et Justin Gaethje. Le combat a eu lieu après que le champion Khabib Nurmagomedov ait été retiré de la carte en raison des restrictions d’interdiction de voyager en Russie.

Ferguson et Gaethje ont combiné 17 bonus de nuit de combat dans l’octogone, et l’UFC 249 a le potentiel d’être une affaire violente et pleine d’action. Pour cette raison, Rogan est préoccupé par la santé et la sécurité des combattants.

“Il n’y a pas de distanciation sociale dans un combat en cage (explosif)”, a déclaré Rogan. “Ils sont les uns sur les autres, transpirent dans la bouche de l’autre. Si Tony Ferguson se bat, il va sûrement y avoir du sang. Tout le monde qui combat Tony Ferguson semble être tombé d’un train, donc il va y avoir du sang.

«Et si l’un de ces gars était positif? Et si Justin Gaethje était positif? Guy est censé combattre Ferguson. J’ai le sentiment que si quelqu’un était positif, il le retirerait de la carte. Je ne devrais pas dire les retirer de la carte, je devrais dire les retirer de la carte. J’imagine que ce doit être la bonne chose à faire, et ensuite vous devrez également mettre en quarantaine les personnes qui ont travaillé avec lui dans un camp d’entraînement et vous devez tester tout le monde. »

Avec 12 combats actuellement sur la gamme UFC 249, il y aura beaucoup de combattants, cornerman et personnel sur les lieux. White, cependant, a confirmé que toutes les personnes impliquées dans l’événement seront testées pour le COVID-19.

Rogan, cependant, pense toujours que mettre une carte de combat au milieu d’une pandémie est un risque majeur.

“Il y a beaucoup de gens qui en sont fâchés”, a déclaré Rogan. “C’est très controversé, tout cela est très controversé … parce qu’ils ne veulent pas que quiconque fasse quoi que ce soit hors de la norme de la distanciation sociale et de la mise en quarantaine. Nous sommes actuellement en lock-out. “

