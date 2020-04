Joe Rogan s’exprime après l’annulation de l’UFC 249: “Cela me fait gagner beaucoup de réflexion”

Joe Rogan

L’annulation de l’UFC 249, qui a été annoncée jeudi après-midi, était un sac mixte pour les combattants, les responsables de UFC et presse spécialisée. Alors que certains ont critiqué la position adoptée par l’organisation, D’autres sont soulagés par le report de l’événement au milieu de la pandémie de coronavirus.

Dans le cas de Joe Rogan, le commentateur de longue date de UFC, a passé les derniers jours à réfléchir sur sa présence, l’événement qui se déroulait le 18 avril.

“Eh bien, cela me fait économiser beaucoup de réflexion. Mec, j’étais prêt à 75% à participer. La seule chose qui m’inquiétait était d’obtenir quelque chose et d’infecter d’autres personnes. Je participais donc si je pouvais vraiment me faire tester et connaître les résultats plus tôt. »dit Rogan sur votre podcast Expérience de Joe Rogan.

Joe, a également évalué les raisons possibles Dana White et son équipe a cessé d’insister pour organiser l’événement à un moment aussi délicat du monde. Selon le commentateur, le risque élevé que quelque chose se produise était primordial pour la décision.

“Je pense qu’ils ont fait le calcul des risques et ont ensuite analysé les aspects négatifs d’aller à l’encontre des recommandations du gouvernement. Ils ont probablement pensé: “Nous ne pouvons pas faire ça.”Je conclus Rogan.

Malgré la mise en doute de sa présence, le président de UFC, dans ses déclarations après l’annulation, a déclaré que Joe serait présent sur le panneau d’affichage. où il a minimisé toute controverse avec le commentateur, critiquant la presse, où il a indiqué que la presse avait tenté de placer le professionnel contre l’organisation.

Événements reportés, il n’y a pas de date exacte à laquelle UFC reprenez votre programmation. Brett Okamoto de ESPN ont révélé ce matin qu’ils envisageaient de revenir en mai, en fonction de l’évolution du coronavirus dans le monde.