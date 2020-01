Joe Rogan sur Stephen A. Smith: «Ce type ne devrait pas être autorisé à parler de combats»

La personnalité d’ESPN, Stephen A. Smith, a été torréfiée par les fans de combat toute la semaine. Le dernier membre de la communauté MMA à rejoindre la pile est le commentateur de l’UFC, Joe Rogan.

La cause de l’attaque généralisée contre Smith, pour ceux qui ont vécu sous les rochers, est double.

Tout d’abord, Smith a fait des commentaires désobligeants à propos de Donald Cerrone après la fin de la récente diffusion de l’UFC 246, accusant essentiellement le vétéran préféré des fans de cesser de fumer dans son combat avec McGregor.

Peu de temps après, Smith a ensuite partagé des images de lui-même frappant des coussinets, qui étaient si dénués de technique qu’il s’est immédiatement discrédité en tant que voix d’autorité en matière de sports de combat.

Rogan, un artiste martial de toute une vie, a pu parler de Smith avec l’invité Josh Thomson lors d’un récent épisode de l’expérience Joe Rogan.

«Quelqu’un doit m’expliquer ce qui se passe ici. On dirait qu’il frappe un bébé », a déclaré Rogan à Thomson alors que le couple regardait les images du travail de Smith. “Ce type ne devrait pas être autorisé à parler de combats.”

Après avoir mis à la poubelle les images d’entraînement de Smith, Rogan et Thomson ont tourné leur attention vers les commentaires des commentateurs d’ESPN sur Cerrone

“Vous avez appelé un gars un lâcheur [who], tout d’abord, avait un os orbital cassé “, a déclaré Rogan.” Vous dites qu’il était un lâcheur? Il s’est fait fracasser le visage. Il s’est fait craquer par l’un des plus gros coups de poing du sport. Il a le plus de victoires dans le [UFC], il a le plus de victoires à l’arrivée, il a le plus de bonus. Je veux dire, allez. Il a le plus de combats. Vous appelez ce type un lâcheur? Il s’est fait craquer! C’est ce qui se passe. “

Thomson a ensuite postulé que Smith ne sera probablement pas traité très chaleureusement par les combattants de l’UFC après la façon dont il a parlé de Cerrone. Rogan a accepté, rappelant que perdre un combat est une expérience incroyablement émotionnelle, et impliquant qu’un peu plus de tact devrait être exercé lors de la discussion sur les combattants vaincus.

«Perdre un combat est tellement différent de perdre un match [in another sport]», A déclaré Rogan. “Ce n’est pas la même chose.”

“Vous parlez de conséquences physiques incroyables.”

Êtes-vous d’accord avec Joe Rogan sur celui-ci? Stephen A. Smith est-il hors de portée lorsqu’il s’agit de sports de combat?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 24/01/2020.