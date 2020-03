Joe Rogan sur UFC 249: “Ce ne sera pas moi” commentant la carte

Joe Rogan ne sera pas en devoir de commentaire pour la prochaine carte UFC 249.

L’UFC 249 a fait l’objet de nombreuses discussions ces derniers temps. Malgré la pandémie de coronavirus, le président de l’UFC, Dana White, a insisté sur le fait que la carte se produirait toujours le 18 avril – mais sans public. L’emplacement de la carte, qui devait à l’origine émaner de Brooklyn, New York, est toujours un mystère.

S’exprimant sur son podcast, Joe Rogan a pesé sur le plan de l’UFC d’aller de l’avant avec la carte. Il semble sceptique quant au plan de l’UFC et a révélé qu’il avait décidé de ne pas commenter les combats.

“L’UFC parle de se battre le 18 avril”, a déclaré Rogan lors d’un récent épisode de son podcast Joe Rogan Experience (transcription via Express). “Je ne sais pas comment ils vont faire ça.

“Je ne sais pas s’ils vont pouvoir faire ça aux États-Unis”, a ajouté Rogan. “Ils parlent de le faire dans un endroit avec moins de 10 personnes, juste une arène ouverte.

“Je suppose que quelqu’un va le commenter [but] ça ne va pas être moi – et ils vont le faire dans un endroit vide. Et ils vont essayer de faire ça le 18 “.

L’UFC 249 devrait être titré par un combat pour le titre léger entre le champion Khabib Nurmagomedov – qui est actuellement en Russie – et le challenger Tony Ferguson. Il devrait également comporter un certain nombre de correspondances avec d’autres cartes que l’UFC a été obligée d’annuler.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 27/03/2020.