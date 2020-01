Joe Rogan toujours obsédé par Stephen A. Smith, offre une nouvelle réfutation de la prise à chaud de l’UFC 246

Stephen A. Smith est payé par ESPN pour donner des opinions scandaleuses sur certains des événements sportifs les plus populaires au monde, et quand il le fait, les gens réagissent de manière tout aussi scandaleuse. C’est pourquoi il fait partie inestimable de l’équipe d’analyse en ondes du réseau.

Et le pauvre Joe Rogan a non seulement englouti l’appât, mais semble avoir avalé tout l’hameçon.

Je ne sais pas comment expliquer autrement la décision du commentateur couleur UFC de poursuivre la conversation. Smith a laissé tomber une prise de vue à la suite de l’UFC 246, critique à l’égard de Donald «Cowboy» Cerrone, et pourtant 10 jours plus tard, Rogan essaie toujours de prouver un point.

“Écoutez Stephen A. Smith, je suppose que je devrais répondre”, a déclaré Rogan (via MMA News). “Vous êtes un gars très divertissant. Vous aimez beaucoup et j’apprécie les accessoires que vous m’avez donnés dans cette vidéo, mais vous vous trompez. «Cowboy» s’est foutu avec ces épaules dans le corps à corps. Il avait les bras de Conor attachés et ils sont dans des espaces restreints. Conor plonge bas et claque cet os de son épaule dans le nez. Et il est au début de la manche, Conor est un putain de gars super explosif. Super explosif, tout muscle. Putain juste serré au début du combat et juste, “Bang! Bang! “Il a réussi de bons coups et” Cowboy “était confus. Stephen A. Smith a dit qu’il se sentait comme l’arrêt de «Cowboy». Il n’a pas démissionné. Il a été brisé. “

Même Conor McGregor a été obligé de répondre.

Cerrone a été arrêté par McGregor lors de la première manche de leur événement principal de l’UFC 246 poids welter le 18 janvier à Las Vegas, un combat qui a vu “Cowboy” souffrir de multiples fractures de grèves d’épaule au bon moment (et souvent pratiqué).

Smith attendait mieux de Cerrone et était trop critique à l’égard de sa performance, ce qui était tout ce qu’il fallait aux anges gardiens du MMA pour passer à l’action.

Mes amis … il est temps de passer à autre chose.