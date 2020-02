Joe Rogan veut une revanche de Jon Jones contre Dominick Reyes

Le commentateur de l’UFC, Joe Rogan, veut voir un match revanche entre le champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones, et le récent challenger du titre, Dominick Reyes.

Jones et Reyes sont entrés en collision dans l’événement principal de l’UFC 247 au début du mois. Après cinq tours de compétition, Jones a conservé son titre avec une décision unanime, bien que de nombreux fans et experts croient que Reyes a fait assez pour mériter le signe de tête des juges – et la ceinture.

Rogan pense qu’une revanche entre les deux combattants est en règle et est convaincu que Reyes se comportera encore mieux la deuxième fois.

“Je suis ravi de voir ce match revanche”, a déclaré Rogan sur le podcast Joe Rogan Experience Fight Companion (transcription via MMA Fighting). «Je pense que Dominick Reyes sera encore meilleur dans le match revanche. Je pense que Dominick Reyes se rend compte maintenant qu’il s’agit d’avoir de l’énergie dans ce troisième, quatrième et cinquième round, et étant maintenant au sommet de la montagne et face au dragon, je pense qu’il va revenir mieux que jamais.

“J’aimerais bien le voir”, a ajouté Rogan. «Je veux aussi voir ce que Reyes peut faire. Reyes a ce frottement maintenant. Reyes va entrer dans ce deuxième combat en sachant qu’il est venu un poil c * nt loin d’être le champion du monde des poids lourds légers. Un juge l’a donné à Jon quatre tours à un qui est f * cking embarrassant mal mais à part ça … “

Jon Jones est maintenant dangereusement près de perdre sa ceinture lors de ses deux derniers combats, après avoir remporté des décisions serrées contre Reyes et Thiago Santos. Sur le même épisode de son podcast, Rogan a spéculé que le champion pourrait s’ennuyer un peu.

“Vous devez vous demander dans quelle mesure ce ralentissement est son enthousiasme, dans quelle mesure il est physique”, a demandé Rogan. “Peut-être que si un gros combat survient comme un combat Stipe Miocic, ou Francis [Ngannou]… Il a eu quelques années de congé à cause de tous ses ennuis en dehors de l’Octogone. Deux ans où il ne se battait vraiment pas. Mais à part cela, il a eu neuf années solides contre des combattants de calibre de championnat du monde. »

Êtes-vous d’accord avec Joe Rogan sur celui-ci? Voulez-vous voir un match revanche entre Jon Jones et Dominick Reyes?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 24/02/2020.