Joe Warren vs Joe Soto: devenir le «Baddest Man» de Bellator MMA

Il était “l’homme le plus méchant de la planète”. La vedette de lutte de 132 livres a remporté l’or à deux reprises en lutte gréco-romaine en 2006, aux Championnats du monde de lutte à Guangzhou, en Chine, et aux Championnats panaméricains à Rio de Janeiro, au Brésil. Il était un favori avant les Jeux olympiques de 2008 jusqu’à ce qu’un test de marijuana positif lui ait valu une interdiction de compétition internationale de deux ans.

Joe Warren est un homme défini à la fois par le succès et l’échec.

Le natif de Grand Rapids, Michigan, n’a pas disparu tranquillement dans la nuit avec son rêve d’or olympique. En fait, DREAM est l’endroit où il s’est retrouvé, utilisant les compétences qu’il avait consacrées toute sa vie à construire pour faire une transition vers les arts martiaux mixtes (MMA). Alors qu’une défaite contre Bibiano Fernandes a mis fin à son voyage vers la finale du Grand Prix Featherweight de DREAM, sa course a attiré l’attention d’un jeune Bellator MMA, qui l’a inscrit à son posséder tournoi de la saison deux.

Warren a rapidement décroché trois victoires consécutives pour parcourir les tranches de 2010, clôturant la finale avec une victoire par décision partagée contre «Pitbull» Patricio Freire au Bellator 23. Warren a presque terminé avec une main droite et un lourd poids au sol en rond un, mais après avoir été sauvé par la cloche, il a monté un lourd retour de lutte pour retourner les tables avec le retrait après le retrait et les coudes durs à son adversaire monté.

Le 5-1 Warren n’était pas encore “The Baddest”, cependant. Ric Flair a dit «être l’homme que vous devez BATTRE l’homme “… et cet homme régnait champion poids plume Joe Soto. Il avait obtenu la couronne au Bellator 10 le 5 juin 2009, à la Citizens Business Bank Arena d’Ontario, en Californie. L’expérimenté Yahir Reyes (14-5, 1 NC) a affronté Soto (6-0) en finale pour couronner son premier champion de 145 livres, et Soto a remporté la médaille d’or avec un étranglement à l’arrière dans la deuxième strophe.

Soto gagnerait ses deux prochains combats, mais ni son apparition à Tachi Palace Fights 1 à Lemoore, en Californie, ni son combat de Bellator avec Diego Saraiva au Bellator 19 n’étaient des défenses de titre. Après 453 jours en tant que champion, Soto allait finalement mettre cette ceinture en jeu contre le parvenu Warren. Avec une fiche parfaite de 9-0, il était le favori par rapport au combattant gréco-romain devenu MMA, mais une chose dont Warren n’a jamais manqué est la confiance en soi.

Warren mesure 5’6 ”et a une portée de 69 pouces. Parfois, il était le plus petit homme dans les combats de poids coq, et souvent l’a rendu tel dans les combats de poids plume; cependant, il était idéalement jumelé à Soto à 5’6 “avec une portée de 65 pouces. Vous ne l’auriez pas su lors du premier tour du Bellator 27 au Majestic Theatre de San Antonio, Texas, le 2 septembre 2010. Soto a puni à plusieurs reprises Warren avec une combinaison uppercut droite et crochet gauche. Warren a un menton dur, mais vous pouvez le voir écaillé alors que Soto le vacillait plusieurs fois.

Juste au moment où l’annonceur du ring Jimmy Smith était sur le point de décomposer sa carte de score pour le premier tour avec Sean Wheelock, Warren ÉCRASÉ Soto avec une main droite 15 secondes après le deuxième tour, sautant par-dessus pour décharger plus de droits et coups de poing. Soto a essayé de récupérer et de se mettre debout, mais Warren s’est parfaitement connecté avec un genou droit au menton. Il était déjà en voyage à Dream Street lorsque Warren s’est connecté avec une main gauche et l’arbitre Kerry Hatley est intervenu pour sauver Soto à 33 secondes.

Avec une victoire par élimination directe à sa toute première opportunité de titre mondial, Warren avait en effet gagné le surnom de «L’homme le plus méchant de la planète» dans le cadre de la promotion parvenu. Il continuerait à faire partie de la promotion pour le reste des années 2010, remportant et perdant des titres dans deux catégories de poids, mais rappelant toujours aux ennemis qu’il était plus qu’un lutteur – il était aussi un finisseur. Pour être “The Man” dans Bellator MMA à l’époque, Joe Warren était l’homme à battre.

