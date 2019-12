Joey Davis pas pressé de faire de grosses légendes après le Bellator 235

HONOLULU – Joey Davis a affronté une concurrence de plus en plus expérimentée lors de ses combats passés, et cette tendance se poursuit cette semaine.

Davis (6-0 MMA, 6-0 BMMA) rencontre son adversaire le plus vétéran encore vendredi lorsqu'il rencontre Chris Cisneros (19-10 MMA, 0-2 BMMA) dans un combat de poids welter au Bellator 235 («Bellator et USO Present: Salute the Troops 2019 »), qui a lieu au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale est diffusée sur Paramount et diffuse sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Davis est un parfait 6-0, mais Cisneros a été un peu dans le coin et se battra pour la 30e fois en tant que pro. Davis, qui s'entraîne avec A.J. McKee en Californie, ne s’inquiète pas de ce niveau d’expérience. Et il ne s'inquiète pas non plus de la vitesse à laquelle il monte l'échelle.

Pour entendre parler de Davis au sujet du combat de vendredi, consultez l'interview complète ci-dessus.

