Joey Davis reste invaincu avec le premier tour TKO

Joey Davis était aussi haut qu'un favori de -2000 pour son affrontement avec Chris Cisneroson vendredi.

Et il n’a pas fallu longtemps au produit Body Shop MMA pour montrer pourquoi. Davis (7-0 MMA, 7-0 BMMA) a dominé de fil en fil alors qu'il a remporté la victoire via TKO à 3:55 du premier tour.

Davis est un lutteur quatre fois entièrement américain de la Division II de la NCAA, et il est allé tôt dans son pain et beurre, tirant et réalisant facilement un démontage.

De là, ce n'était qu'une question de temps. Davis a amélioré sa position de façon constante, a poussé Cisneros (19-11 MMA, 0-3 BMMA) contre la cage et a commencé à déchaîner les coudes. Un de ces coudes a ouvert une entaille absolument désagréable sur le front de Cisneros qui a peint la toile en rouge.

Davis a continué à couler jusqu'à ce que l'arbitre Mike Beltran arrête le combat.

"Je sais que c'était une guerre d'arts martiaux mixtes et dans beaucoup de mes combats, je suis très diversifié", a déclaré Davis. "Mais je voulais revenir à la planche à dessin."

Il s'agissait de la troisième victoire consécutive par arrêt et du cinquième au total pour Davis, qui a passé toute sa carrière professionnelle sous la bannière Bellator. Cisneros avait une séquence de deux victoires consécutives cassée.

Le combat des poids welters a ouvert la carte principale du Bellator 235 («Bellator et USO Present: Salute the Troops 2019») au Neal S. Blaisdell Center à Honolulu. La carte principale a été diffusée sur Paramount et diffusée sur DAZN après les préliminaires sur MMA Junkie.

Les résultats les plus récents du Bellator 235 incluent:

Joey Davis bat. Chris Cisneros via TKO (coups de poing et coudes) – Tour 1, 3:55

Hunter Ewald bat. Brysen Bolohao via la soumission (étranglement à l'arrière) – Tour 1, 1:42

Joseph Creer bat. Ty Gwerder via via décision unanime (30-27, 30-27, 29-26)

Cass Bell bat. Pierre Daguzan par décision unanime (30-27, 29-28, 30-27)

