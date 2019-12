John Dodson contre Nathaniel Wood annoncé pour l'UFC Rio Rancho

John Dodson devra interrompre la séquence de victoires de Nathaniel Wood pour arrêter son propre dérapage.

Les officiels ont annoncé jeudi que Dodson (20-11) et Wood (16-3) se rencontreront lors d'un combat de poids coq à l'UFC Rio Rancho le 15 février. Le match up a été signalé pour la première fois par Sherdog.com.

Défenseur du titre de double poids mouche à deux reprises, Dodson a perdu trois de ses quatre derniers combats, tous par décision. Lors de sa seule apparition en 2019, il est tombé contre Petr Yan à l'UFC Prague en février. La dernière victoire de 35 ans était un signe de tête partagé sur Pedro Munhoz en mars 2018.

Wood, 26 ans, a évolué dans la direction opposée. L'ancien champion des poids coq Cage Warriors a une fiche de 3-0 depuis ses débuts avec l'UFC en juin de l'année dernière, marquant des victoires de soumission contre Jose Quinonez, Andre Ewell et Johnny Eduardo. "The Prospect" a terminé ses huit derniers adversaires.

L'UFC Rio Rancho se déroule au Santa Ana Star Center à Rio Rancho, N.M., et est actuellement programmé pour être titré par un match revanche léger et lourd entre Corey Anderson et Jan Blachowicz. La carte principale sera diffusée en direct sur le service de streaming ESPN +.