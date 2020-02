John Dodson lance «la bataille des deux perdants» entre Garbrandt et Wood

John Dodson dit que Nathaniel Wood peut affronter Cody Garbrandt dans une bataille de perdants après l’UFC Rio Rancho.

Wood (16-3) affrontera Dodson (20-11) à l’UFC Rio Rancho le 15 février, mais le premier est déjà à la recherche d’un combat avec l’ancien champion des poids coq UFC Garbrandt. Dodson a soutenu le matchmaking de Wood, mais a déclaré à MMA Mania que ce ne serait pas dans les circonstances idéales de Wood.

“La façon dont Nathaniel Wood essaie de parler de la lutte contre Cody Garbrandt parce que Cody Garbrandt est sur une séquence de défaites, et il [Wood] va également subir une perte », a déclaré Dodson. «Nathaniel Wood est dans un monde de problèmes. Il peut aller combattre Cody Garbrandt comme il veut et je vais m’assurer qu’il peut aller de l’avant et avoir une bataille de deux perdants. “

“Je suis prêt à combattre tous ceux qu’ils veulent mettre devant moi”, a-t-il déclaré à propos de son chemin vers l’or. «Je veux revenir à l’or et je veux faire tout ce que je peux pour être le prochain mec pour prouver que je suis ici et toujours dans ce match. Je dois juste le prouver le 15 février, et quand je le ferai, cela fera taire tous les critiques. »

Dodson, un ancien vainqueur de The Ultimate Fighter, a également réfléchi à ce que c’était que de travailler avec l’un des personnages les plus colorés du sport, Jason “Mayhem” Miller.

«Pour vous dire la vérité, il n’était pas aussi fou qu’il l’est à la télévision devant la caméra. Il n’était pas comme ça. Il était attentionné et tout le reste. Il était terre à terre. Il avait l’impression que Greg Jackson était déjà dans mon coin. Il m’a donné ce réconfort », a expliqué Dodson. «Il était l’un des gars les plus gentils que j’aie jamais rencontrés de toute ma vie et il s’en souciait vraiment. Il ne savait rien de moi mais il a quand même pris le temps de me connaître et voulait m’aider à poursuivre mon rêve. C’était incroyable. “

Une fois loué pour son pouvoir improbable – qui a fait des victimes comme T.J. Dillashaw, Jussier Formiga et Manvel Gamburyan – huit de ses neuf derniers combats ont pris la distance. Cela a conduit à des cris «ennuyeux» d’une partie de l’auditoire, mais cela ne dérange pas le moins du monde Dodson.

“En fait, je ne le lis pas. Pour moi, continuer à l’ignorer, c’est ne pas le lire du tout. Tout le monde veut s’asseoir et avoir sa propre opinion et c’est la meilleure chose pour les médias sociaux. Tout le monde peut sauter sur Twitter et dire quelque chose », a-t-il déclaré. «Il y a toutes ces autres personnes qui peuvent s’asseoir là et se cacher derrière un faux masque ou un faux personnage et dire tout ce qu’elles veulent pour intimider les autres. Je choisis de ne pas être victime d’intimidation. Ils veulent rester assis là et me dire quelque chose de nocif, je m’en fiche. Je passe juste à côté et je ne leur donne même pas deux cents de ma journée. “

L’UFC Rio Rancho est représenté par les meilleurs prétendants légers et lourds Corey Anderson et Jan Blachowicz. L’événement co-principal réunit la légende Diego Sanchez et l’homme sauvage Michel Pereira.