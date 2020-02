John Dodson sur le fait d’être le portier après la victoire

RIO RANCHO, N.M – L’UFC sur ESPN + 25 était exactement le type de performance que John Dodson recherchait.

Contre l’étoile britannique montante Nathaniel Wood, Dodson (21-11 MMA, 10-6 UFC) a décroché sa première victoire d’arrêt depuis 2016. Ancien challenger du titre UFC, Dodson a terminé Wood (16-4 MMA, 3-1 UFC) avec des frappes 16 secondes après le troisième tour.

“J’avais besoin de cette victoire”, a déclaré Dodson aux journalistes, y compris MMA Junkie, après le combat. «J’avais besoin de ce type de victoire. Non seulement j’ai pu le faire, je dois le faire à la maison. Cela m’a rendu encore meilleur parce que je dois le faire devant ma ville natale et prouver à tout le monde que je suis un tueur. Je peux revenir et faire ce genre de choses. »

La victoire a brisé une série de pertes consécutives, mais a également permis à Dodson de frapper son billet dans la colonne des victoires devant ses fans de sa ville natale. Pendant plus de 10 minutes dans la cage, Dodson a senti l’énergie des fidèles du Nouveau-Mexique.

“C’était incroyable, car chaque fois que je voyais sa tête basculer en arrière, la foule applaudissait de mon côté en sachant que je punissais cet homme à chaque coup dur que j’atteignais”, a déclaré Dodson.

Certains observateurs extérieurs pourraient penser qu’il est utilisé comme un tremplin récent – et Dodson ne considère pas cela comme négatif si c’est vrai. Selon Dodson, en l’utilisant comme test décisif, l’UFC lui fait une faveur.

“Ils me font une faveur, parce que vous continuez de voir comment ces gars-là sont propulsés dans la division à chaque fois qu’ils me battent”, a déclaré Dodson. “… Ils veulent me poursuivre parce qu’ils savent que je suis la plus grande menace et je vais décrocher le titre. Pour moi, je dois juste revenir en arrière et avoir ce jeu mental dans la tête. S’ils disent: “Hé, si tu veux le champion, allons-y?”… Je suis prêt. “

Alors, quelle est la prochaine étape pour Dodson? Le poids coq de 35 ans ne se soucie pas vraiment. Que sa prochaine tâche soit un nouveau venu ou un vétéran, Dodson a dit qu’il accepterait tous les arrivants.

«Mettez quelqu’un devant moi. Je ne refuse pas les combats. Ceux qu’ils jettent devant moi, que ce soit un prospect, un joueur prometteur ou un gars qui est un vétéran honnête qui va être un monstre qui pense qu’il peut me détruire et prendre ma fierté, mon âme est un petit tueur heureux », a déclaré Dodson. “Je vais le faire à chaque étape du chemin avec un sourire sur mon visage et un sourire sur mes couilles.”

L’UFC sur ESPN + 25 a eu lieu samedi au Santa Ana Star Center à Rio Rancho, N.M. L’événement a été diffusé en continu sur ESPN +. Découvrez l’interview post-combat complète de MMA Junkie sur ESPN + 25 avec Dodson dans la vidéo ci-dessus.

.