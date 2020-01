John Gotti III réagit à Dana White qui accélère son combat au CES 60

John Gotti III a déjà développé un grand nom alors qu’il continue de se développer dans le sport des arts martiaux mixtes. Une personne qui semble suivre le développement de Gotti n’est autre que la présidente de l’UFC, Dana White.

Avant la décision unanime de Gotti de gagner Marcos Lloreda lors de l’événement CES 60 de vendredi soir, White a publié un Tweet pour informer les masses que le combattant – le petit-fils du tristement célèbre patron de la mafia – serait en compétition sur UFC Fight Pass.

John Gotti III est invaincu avec toutes ses victoires à venir via TKO 1er tour. Il combat LIVE TONIGHT sur @ufcfightpass.

Gotti a vu cette promotion de la part de White, comme il l’a déclaré aux membres des médias vendredi soir au Twin River Casino de Lincoln, RI après sa quatrième victoire professionnelle.

“Pas de pression, non”, a déclaré Gotti. «Je suis assis là, enveloppé mes mains et je le vois. Maintenant, si je perds, je vais me sentir comme le plus grand embarras de la planète. Mais c’était sympa de sa part de le faire et c’était agréable d’avoir ce genre de visibilité. »

Pour la première fois de sa carrière professionnelle, Gotti a participé à un combat qui a été attribué aux tableaux de bord des juges. Non seulement cela, c’était la première fois que le joueur de 27 ans se battait pour sortir du premier tour. Gotti a été testé par Lloreda, mais avec plusieurs centaines de supporters dans la foule, le produit Long Island MMA a pu creuser profondément et remporter la victoire.

Bien que Gotti soit certainement heureux qu’il soit sur le radar de White, il sait qu’il a encore des choses à améliorer avant de monter sur la scène de l’UFC.

“J’ai encore beaucoup de travail à faire”, a déclaré Gotti. «Une fois que je me suis affûté dans ces domaines [I need to work on], alors nous serons prêts pour la prochaine étape. Le ciel est la limite si je continue de progresser. “

Avec un dossier de 4-0 et un nom reconnaissable, Gotti serait certainement un gars que White ciblerait pour la série de cartes Contender Series de cet été. Bien qu’il ne semble pas complètement opposé à l’idée, Gotti veut s’assurer qu’il le fait quand le moment sera venu et veut d’abord acquérir un peu plus d’expérience dans la cage.

«Je veux vraiment améliorer mon jeu un peu plus, peut-être me battre pour une ceinture [in CES], peut-être prendre un ou deux combats de plus, puis nous passerons à l’étape suivante.

«Je le dis depuis mes débuts professionnels: un combat à la fois. Je ne regarde jamais devant, c’est juste moi. Les gens sautent trop tôt à l’UFC et échouent. Je ne veux pas être l’un de ces gars. Je veux juste être prêt au maximum parce que ces gars ne sont pas une blague. »

Pensez-vous que John Gotti III se retrouvera à l’UFC dans un an ou deux?

