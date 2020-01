John Gotti III veut deux combats de plus avant l’examen de l’UFC

LINCOLN, R.I. – Le CES MMA 60 a marqué la première fois que John Gotti III a pris la distance dans sa carrière professionnelle. En fait, c’était la première fois qu’il participait à un combat qui durait plus de quatre minutes. Ses cinq autres combats combinés pendant 6 minutes et 26 secondes de temps en cage.

Vendredi soir, face à son adversaire le plus expérimenté à ce jour, Marcos Lloreda, Gotti (5-0) a surmonté l’adversité pour la première fois de sa carrière en MMA. Lloreda (7-6) s’est avéré être un test difficile et a mis le petit-fils du tristement célèbre gangster dans des endroits difficiles. Avec les masses dans l’arène derrière lui, Gotti a réussi à se rallier et à remporter une victoire à l’unanimité.

“Pour être honnête, je ne suis pas vraiment satisfait de cela”, a déclaré Gotti au MMA Junkie. «La mise à pied m’a en quelque sorte tué. La dernière fois que j’ai combattu, c’était le 31 mai. C’était un combat d’une minute et trente secondes. Marcos a eu quatre combats en huit mois. Il a 13 combats contre mes quatre. Ce fut un grand pas en avant pour moi.

«Je me sentais plutôt rouillé là-dedans. Ce fut aussi un combat difficile. Je devais juste creuser profondément et montrer mon cœur. »

Bien qu’il n’ait pas été ravi de sa performance, Gotti voit un certain potentiel. Il a pu utiliser plus de ses compétences et comprendre ce dont il avait besoin pour progresser.

“Ils viennent toujours et plaisantent,” Oh, le combat a été si rapide “, a déclaré Gotti. «Eh bien, maintenant vous avez une guerre à trois rounds de moi. Maintenant, vous voyez ce que j’ai à l’intérieur. C’est bien de faire taire ces gens.

«(Je pourrais améliorer) mon sang-froid (et) écouter davantage mes entraîneurs. … J’étais inquiet pour les petites choses qui seront corrigées avec plus de temps dans la cage. Je ne peux pas accepter ces licenciements. “

Dans les minutes qui ont précédé le combat, le président de l’UFC, Dana White, a envoyé un tweet faisant la promotion du combat de Gotti sur UFC Fight Pass. Gotti a vu le tweet quelques instants avant qu’il ne soit prêt à faire la promenade.

“Aucune pression, non?”, A déclaré Gotti. «Je suis assis là, enveloppé mes mains et je le vois. Maintenant, si je perds, je vais me sentir comme le plus grand embarras de la planète. C’était sympa de sa part de faire ça et d’avoir ce genre de visibilité. »

Bien qu’il soit sur le radar du patron de l’UFC, Gotti n’est pas intéressé à faire le saut dans les grandes ligues à ce stade. L’amélioration est le nom du jeu. Dans l’esprit du poids welter de 27 ans, il devra améliorer ses compétences s’il veut rester dans les grandes ligues.

“J’ai beaucoup de travail à faire”, a déclaré Gotti. “Une fois que j’aurai affiné ces domaines, nous serons prêts pour la prochaine étape. Le ciel est la limite. Nous allons continuer de progresser.

«Je veux définitivement améliorer mon jeu un peu plus. Je vais peut-être me battre pour une ceinture ici. Donnez-moi encore un ou deux combats et nous passerons à l’étape suivante. “

Le CES MMA 60 a eu lieu au Twin River Casino. La carte principale a été diffusée sur UFC Fight Pass.

