John Kavanagh: “Aucune chance” Conor McGregor se bat à l’UFC 249, juillet Justin Gaethje a dit “parlé”

John Kavanagh est catégorique: Conor McGregor ne remplacera pas l’adversaire de remplacement à court terme de Tony Ferguson à l’UFC 249 en l’absence de Khabib Nurmagomedov, mais a reconnu qu’il y avait eu des conversations concernant l’Irlandais face à Justin Gaethje en juillet.

Bien qu’il ait insisté sur le fait que McGregor ne participerait pas au chapiteau UFC 249 en constante évolution, il a admis que l’idée d’intervenir était quelque chose qui avait probablement séduit McGregor.

“Il veut toujours intervenir”, a déclaré Kavanagh à Ariel Helwani dans une interview réalisée via la page Instagram ESPN MMA.

«Tu sais que c’est son truc. Je suis sûr que Dana [White] se faisait harceler; nous étions tous harcelés – cela ne changera pas à tout moment. ”

Malgré cela, le célèbre entraîneur a souligné qu’il n’y avait «aucune chance» que le Dubliner participe à l’événement.

“Nous avons eu un peu de plaisir sur April Fool avec cela, mais il n’y a aucune chance de cela. L’Irlande est sur un verrouillage assez strict et Conor et moi n’avons aucune interaction physique. Il n’y a pas d’interaction physique au gymnase – le gymnase est fermé – donc pour essayer de précipiter cela ensemble, je ne pense pas que ce serait intelligent parce qu’il ne se bat certainement pas pour qu’il ait de la nourriture pour les six prochains mois, c’est pas où il est dans sa vie. ”

Kavanagh a ensuite reconnu que le combat entre McGregor et Gaethje était “juste là-haut” en termes d’options pour le prochain combat de l’ancien double champion.

“C’était certainement … à chaque fois qu’il y a,” Il va y avoir un combat dans trois mois “, je pense que vous seriez choqués par certains des noms qui viennent sur la table. Je vais juste à ce stade, “Ouais, d’accord … tu fais du kickboxing qui?” … à ce stade, il y a tellement de choses qui viennent sur la table. Je dis simplement: “Écoutez, les gars, c’est votre monde.” Audie, Paradigm et Conor sont si bons en planification, stratégie et négociation, que je dis simplement: “Ouais, donnez-moi une date quand ça arrivera.” Pour moi, je suis juste concentré qui sont réservés, qui arrivent. De toute évidence, Pedro était le grand joueur de la salle de gym récemment qui n’a pas fonctionné. Il a eu un tir au titre mondial à venir, donc je m’inquiétais de cela – des combats que je sais venir », a déclaré Kavanagh.

“Mais ouais, [the Justin Gaethje fight in July] était l’un de ceux dont on parlait – c’était juste là-haut. »

