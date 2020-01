John Kavanagh clarifie les remarques sur la formation de Conor McGregor: «C’est moi et l’équipe qui établissons le calendrier»

Un certain nombre de fans et d’experts ont été surpris lorsque Kavanagh a déclaré à The Mac Life que Conor McGregor en savait plus que tout son camp combiné sur les combats et que son camp UFC 246 était plus sur ses entraîneurs «se dégageant de son chemin».

Cependant, l’entraîneur-chef de SBG a maintenant clarifié les commentaires, insistant sur le fait que lui et les autres entraîneurs de McGregor sont toujours en charge d’organiser le calendrier de l’Irlandais et de s’assurer qu’il reçoit la formation dont il a besoin avant son combat avec Donald Cerrone dans l’événement principal de UFC 246.

Beaucoup se sont opposés aux commentaires suivants qui ont été publiés deux semaines après l’événement:

“Avec Conor combattant le QI, avec la compréhension de Conor du jeu, vraiment, ce camp d’entraînement vise à nous sortir de son chemin”, a déclaré Kavanagh à The Mac Life. «Offrez-lui un environnement où il a des regards et des sensations différents et soutenez-le. Où il veut que le camp d’entraînement aille, avec des intensités, et en l’écoutant – où il a des jours où il a des jours où il veut pousser fort et des jours où il veut ralentir. Il ne s’agit pas tant de nous, les entraîneurs, de s’asseoir sur le plan de match et de remplir Conor. Conor en sait plus sur le combat que le reste d’entre nous réunis. »

Plusieurs experts ont débattu de la question de savoir si les commentaires de Kavanagh étaient un drapeau rouge à l’époque, mais la ceinture noire de jiu-jitsu a pu faire la lumière sur la situation lors d’un récent appel aux médias.

“Nous avons, bien sûr, défini le programme d’entraînement et ce que chaque jour sera”, a déclaré Kavanagh, comme indiqué dans un récent épisode du podcast Eurobash de MMA Fighting.

«Je voulais dire plus que Conor a la capacité de voir quels tirs vont atterrir mieux que moi ou mieux que quiconque que j’aie jamais vu. S’il peut voir quels plans vont atterrir et nous les communiquer, alors nous pouvons nous assurer qu’ils font partie de la session de pad par exemple et que je peux informer les partenaires d’entraînement que ce sont certains des regards que nous voulons voir . Ce n’est pas comme tous les lundis, il m’envoie le programme de sept jours et dit: «D’accord, mercredi, nous allons au soleil sept [kilometers] et jeudi soir “… c’est moi et l’équipe qui établissons le programme … Je voulais dire que son QI de combat pourra lui permettre de voir les choses dans le combat.”

BT Sport Box Office montrera le retour de Conor McGregor dans l’Octogone, en direct exclusivement le samedi 18 janvier, alors qu’il affrontera Donald ‘Cowboy’ Cerrone. L’UFC 246 ne coûtera que 19,95 £ et peut être regardé sur BT TV, Virgin TV, Sky, en ligne via le Web ou l’application BT Sport Box Office.

Écoutez les commentaires de John Kavanagh (20h00) sur l’aperçu de l’Eurobash UFC 246 de cette semaine.