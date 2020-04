John Kavanagh dit qu’il n’y a “aucune chance” Conor McGregor combat Tony Ferguson à l’UFC 249

Crédit d’image: @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Conor McGregor ne se battra pas le 18 avril à l’UFC 249 selon son entraîneur, John Kavanagh.

Après que Khabib Nurmagomedov a annoncé qu’il serait absent de l’UFC 249 en raison de la pandémie de COVID-19, certains pensaient que McGregor pourrait intervenir. Mais, selon son entraîneur, en raison du verrouillage irlandais, ce n’est pas possible.

«Il veut toujours intervenir. Nous avons eu un peu de plaisir sur les poissons d’avril à ce sujet, mais aucune chance de cela. L’Irlande est sur un verrouillage assez strict [due to COVID-19]. Moi et Conor n’avons aucune interaction physique. Il n’y a pas d’interaction physique au gymnase. Les gymnases sont fermés », a déclaré Kavanagh à ESPN MMA. “Pour essayer de précipiter cela ensemble, je ne pense pas que ce serait intelligent. Il ne se bat certainement pas, il a donc de la nourriture pour les six prochains mois. Ce n’est pas où il est dans sa vie. En termes de plaisir, de combat et de compétition, il a toutes sortes d’idées. »

Comme le dit Kavanagh, McGregor est bien installé financièrement, il n’a donc pas besoin de se battre. Ainsi, l’Irlandais sera sans doute dans son pays et non à l’intérieur de l’Octogone le 18 avril.

Avec Conor McGregor ne se battant pas le 18 avril, Tony Ferguson combattra est inconnu. La rumeur court que Justin Gaethje était un possible adversaire, mais rien n’est convenu à ce stade. Il n’y a pas non plus d’emplacement pour l’UFC 249 malgré le fait que Dana White ait déclaré que l’événement se produirait.

On verra quand McGregor se battra ensuite. Il a des options comme Gaethje ou pourrait peut-être très bien combattre Nurmagomedov une fois cette pandémie terminée.

Êtes-vous surpris que John Kavanagh ait déclaré qu’il n’y avait aucune chance que Conor McGregor bat Tony Ferguson à l’UFC 249? Sonnez dans la section des commentaires, PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/3/2020.