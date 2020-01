John Kavanagh n’a pas assisté à une baisse du soutien irlandais de Conor McGregor: «Tout ce que je vois, ce sont des foules de fans»

Alors que l’UFC et les médias continuent de brosser un tableau de Conor McGregor en quête de rachat lors de son prochain affrontement avec Donald Cerrone lors de l’UFC 246, John Kavanagh maintient que le soutien irlandais de Conor McGregor est aussi endémique que jamais en fonction de ce qu’il a vu dans le présence de «The Notorious».

McGregor est devenu un nom connu en Irlande grâce à sa capture de deux ceintures UFC. Autrefois considéré comme un trésor national par beaucoup, le stock de Dubliner a été perçu comme ayant touché son pays d’origine au cours des deux dernières années à travers une litanie d’incidents hors de l’Octogone.

Bien qu’il semble y avoir beaucoup moins d’intérêt avant ce combat par rapport au titre initial de McGregor dans le grand public irlandais, Kavanagh a souligné que “The Notorious” est toujours inondé de fans lorsqu’il apparaît publiquement en Irlande.

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait remarqué une baisse du soutien irlandais de McGregor, l’entraîneur-chef des SBG a déclaré ce qui suit:

“J’adorerais que les gens passent un peu de temps, comme moi, à traverser la ville avec Conor ou à faire appel à un magasin avec Conor, et à être assaillis pour des selfies et des gens qui lui serrent la main et le félicitent”, a déclaré Kavanagh, comme décrit dans un récent épisode du podcast Eurobash de MMA Fighting.

«Je pense que les gens confondent parfois la vie sur Twitter avec la vraie vie et croient des choses sur Twitter, mais très, très peu de gens sont sur Twitter. Dans la vraie vie, lorsque vous traversez Dublin et l’aéroport, il y a des foules de gens qui crient et qui courent vers nous. Je ne suis pas sûr d’être d’accord avec ça, peut-être qu’il y aura quelques personnes sur Twitter qui écriront quelque chose de gentil après s’il gagne, mais je ne retiendrais pas mon souffle là-dessus. ”

Lorsqu’on lui a demandé à nouveau s’il avait remarqué une baisse du soutien irlandais de McGregor à la suite de sa perte face à Khabib Nurmagomedov, Kavanagh a de nouveau insisté sur le fait qu’il ne l’avait pas fait.

“Quand je suis physiquement avec lui, non … tout ce que je vois, ce sont des foules de fans.”

Écoutez les commentaires de John Kavanagh (20h00) sur l’aperçu de l’Eurobash UFC 246 de cette semaine.