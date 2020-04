John Kavanagh offre à Tony Ferguson quelques conseils sur les combats à l’UFC 249

L’entraîneur du MMA, John Kavanagh, a donné quelques conseils au meilleur concurrent léger Tony Ferguson, qui attend actuellement un nouvel adversaire pour l’UFC 249.

Ferguson devait combattre Khabib Nurmagomedov pour le titre UFC léger dans l’événement principal de l’UFC 249, mais Nurmagomedov ne sera plus en mesure de participer à l’événement en raison de la pandémie de coronavirus et des restrictions de voyage en Russie et aux États-Unis, ce qui laisse Ferguson sans adversaire, bien que l’UFC lui aurait offert un combat à court préavis contre Justin Gaethje pour sauver la carte.

S’adressant à Ariel Helwani d’ESPN, Kavanagh – l’entraîneur de la superstar de l’UFC Conor McGregor – a été invité à dire ce qu’il pensait que Ferguson devrait faire compte tenu des circonstances. Voici ce que Kavanagh a offert comme conseil.

“Je pense que la réponse à cela résiderait un peu dans les finances”, a déclaré Kavanagh. «Je voudrais penser que Tony n’a pas à se battre pour se nourrir pendant les six prochains mois. Vous avez toujours envie de penser à un professionnel de longue date comme celui-ci, mais je ne sais pas, je ne connais pas sa situation financière. Mais je dirais que si j’étais son ami ou quoi que ce soit, ce serait la seule raison pour laquelle je l’encouragerais à le faire. S’il disait: «Hé frère, je dois payer un loyer, j’ai besoin de manger, peut-être que ce combat n’est pas« jusqu’à la fin de l’année », alors je dirais:« Oui, bien sûr, c’est votre travail à la fin du jour. Il y a des travailleurs de première ligne qui font des choses beaucoup plus dangereuses que les combattants du MMA. Alors, c’est votre travail, allez-y et faites votre travail. “

“Mais je ne vois pas pourquoi (l’UFC) ne dit pas: ‘Prenons avril, mai et juin, c’est une période de trois mois, et nous allons simplement dire que cela ne s’est pas produit.’ Alors Le 18 avril devient le 18 juillet. D’une manière étrange, vous appuyez sur pause sur le monde pendant trois mois », a déclaré Kavanagh.

Il semble que Kavanagh plaide pour que l’UFC repousse l’un de ses événements actuels de trois mois. Ce n’est pas la situation idéale, mais compte tenu de l’état actuel du monde, c’est peut-être la seule chose qui a du sens à ce stade, même si cela nuit au portefeuille de Ferguson à court terme.

Que pensez-vous des conseils que John Kavanagh a donnés à Tony Ferguson?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/3/2020.