John Kavanagh ouvert à un tournoi léger à la reprise de l’UFC

L’entraîneur du MMA, John Kavanagh, est intéressé à voir l’UFC organiser un tournoi pour le titre léger à la reprise de son calendrier de combat.

Tous les événements UFC à venir sont reportés en raison de la pandémie de coronavirus. Le combat pour le titre intérimaire léger de l’UFC entre Tony Ferguson et Justin Gaethje, qui devait avoir lieu à l’UFC 249, a été l’un des combats touchés par les reports. Khabib Nurmagomedov et Conor McGregor, deux des plus grandes stars de l’UFC, ne se battront pas non plus de sitôt en raison du calendrier de l’UFC actuellement en pause.

Sur Twitter, il a été suggéré que lorsque le calendrier de l’UFC reprendrait plus tard cette année, l’UFC re-réserver Nurmagomedov vs Ferguson, puis réserver McGregor vs Gaethje, également. Répondant à la suggestion de ce tournoi, l’entraîneur de McGregor, Kavanagh, a déclaré qu’il aimerait voir les demi-finales en août et les finales le soir du Nouvel An.

Demi-finales en août Finales NYE. pic.twitter.com/3lZdIwz08u

– Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) 9 avril 2020

Un tournoi de quatre joueurs entre Nurmagomdov, Ferguson, McGregor et Gaethje a beaucoup de sens car ils sont actuellement les quatre premiers poids légers au monde (à l’exception de Dustin Poirier, qui devrait combattre Dan Hooker à un moment donné). Un mini tournoi entre ces quatre pour déterminer le meilleur poids léger au monde est parfaitement logique.

C’est effrayant de penser que nous pourrions ne pas avoir la ceinture légère défendue plus tard cet été, mais c’est la réalité des choses. Autant que White veut organiser les événements de l’UFC en ce moment, la pandémie de coronavirus est trop problématique pour organiser des combats. À ce stade, nous ne savons pas combien de temps cela va durer. Donc, même s’il peut être surprenant de voir Kavanagh suggérer que ce tournoi à quatre ne commencerait pas avant août, ce pourrait être le résultat le plus réaliste à ce stade, malgré le fait que White reste catégorique, le spectacle doit continuer.

Aimez-vous l’idée que John Kavanagh soutient d’un tournoi léger à quatre joueurs plus tard cette année?

