John Kavanagh parle de l’évolution de Conor McGregor: “Il essaie de se faire une meilleure personne.”

L’entraîneur de Conor McGregor, John Kavanagh, reconnaît les erreurs majeures commises par son combattant, mais se dit «fier de la façon dont il a traversé ces choses».

“The Notorious” est retourné à l’UFC Octagon cette année pour la première fois depuis sa défaite à l’UFC 229 contre Khabib Nurmagomedov. Il a fait face à Donald «Cowboy» Cerrone lors de son retour et s’est frayé un chemin vers la victoire en seulement 40 secondes du premier tour.

Son retour réussi dans le sport a montré que l’Irlandais est toujours aussi populaire. Cependant, avec un grand succès, vient une grande responsabilité. Depuis ses débuts à l’UFC en 2013, la star irlandaise a été critiquée pour avoir contrarié ses adversaires et son comportement sauvage en dehors de l’Octogone. Il a également reçu de graves allégations, notamment d’agression sexuelle. En 2019, McGregor a été reconnu coupable d’agression à la suite d’une altercation dans un pub de Dublin.

John Kavanagh a encadré Conor McGregor tout au long de son ascension fulgurante et réfléchit au succès et aux erreurs de la star:

«Je suis incroyablement fier de Conor. Je me rends compte que c’est lui, individuellement, qui a fait la renommée de ce sport », a déclaré Kavanagh à RTÉ.

«Je suis arrêtée par des femmes de 60 ans qui me demandent comment va son entraînement de catch. Je sais que c’est lui qui en a fait un sport énorme en Irlande, donc j’en suis très, très fier.

«Cela vient avec le territoire. Les titres négatifs génèrent plus de clics que les titres positifs. C’est juste le jeu des médias.

«Il a lui-même parlé de ses erreurs et de ses erreurs. Il a dû payer pour ceux en dehors du sport. Je pense que nous sommes sur une bonne histoire de retour – il a eu une grande victoire en janvier – mais oui, comme la plupart des choses dans la vie, vous prenez le bon avec le mauvais, vous roulez avec lui et essayez de vous améliorer, d’apprendre des erreurs et de vous améliorer en tant qu’être humain et athlète au fur et à mesure.

«C’est une ascension très étrange d’être un gars inconnu à Dublin, de pratiquer un sport dont personne n’a entendu parler, d’être une superstar mondiale. Tout ce que vous dites et faites est analysé. »

John Kavanagh n’a pas précisé quelle controverse[ies] il faisait référence, mais reconnaissait néanmoins les améliorations apportées par The Notorious. Êtes-vous d’accord avec ses déclarations? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.