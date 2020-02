John Kavanagh pense que l’UFC 247 a été une nette victoire pour Jon Jones

L’entraîneur de Conor McGregor, John Kavanagh, a déclaré sur ses réseaux sociaux qu’il pensait que Jon Jones méritait clairement de gagner la décision contre Dominick Reyes à l’UFC 247.

Dans l’une des décisions de lutte pour le titre les plus controversées de ces dernières années, Jones a devancé une étroite victoire par décision unanime par des scores de 48-47, 48-47 et 49-46. C’était un combat extrêmement serré qui a été combattu bec et ongles par deux des meilleurs poids lourds légers au monde, mais la plupart, y compris le président de l’UFC, Dana White, semblaient se ranger du côté de Reyes gagnant la décision. Les juges ont toutefois décerné à Jones la victoire, ce que Kavanagh partage.

L’entraîneur en chef du Straight Blast Gym en Irlande, Kavanagh a consulté son compte Twitter après l’UFC 247 pour dire qu’il pensait que Jones méritait d’obtenir la décision des juges sur Reyes. Cependant, Kavanagh a admis que ses critères de notation sont différents de ceux indiqués dans les règlements, ce qui a conduit plusieurs fans dans les commentaires à remettre en question sa carte de score.

Découvrez ce que Kavanagh a dit ci-dessous.

Je sais que j’ai tort de faire ce que je fais parce que je ne suis pas un juge qualifié, mais je peserai toujours plus lourdement les tours suivants que les précédents. Je me demande qui survivrait à une rencontre sans temps ni règle. À cause de cela, c’était une victoire claire de @JonnyBones pour moi. https://t.co/OLSelSU4QG

– Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) 9 février 2020

«Je sais que j’ai tort de faire ce que je fais parce que je ne suis pas un juge qualifié, mais je peserai toujours plus lourdement les tours suivants que les précédents. Je me demande qui survivrait à une rencontre sans temps ni règle. À cause de cela, c’était une victoire claire de @JonnyBones pour moi. »

Que Kavanagh dise que c’était une victoire claire de Jones est surprenant car la plupart ont estimé qu’il était fermé. Peu importe si vous pensiez que Reyes ou Jones méritaient de gagner le combat, c’était clairement un combat très compétitif et la décision aurait été controversée de toute façon. Si Reyes avait vaincu Jones, vous auriez eu beaucoup de gens qui prétendaient que c’était un vol à l’envers. Mais Jones a fini par être celui qui a levé la main, et maintenant les gens disent que c’était un vol contre Reyes à la place.

Êtes-vous d’accord avec John Kavanagh que Jon Jones méritait de gagner la décision sur Dominick Reyes?