John Kavanagh rêve d’apporter des titres UFC et Bellator à SBG Ireland

John Kavanagh est l’entraîneur-chef de SBG Ireland depuis 2001, et la plupart des fans le connaissent comme l’entraîneur de Conor McGregor.

Pourtant, il est bien plus que cela.

Lors d’une interview avec BJPENN.com lors d’une récente conférence de presse de Bellator, Kavanagh a dévoilé son travail avec certaines des stars les plus brillantes de l’UFC et plusieurs talents de classe mondiale à Bellator.

Alors que son combattant le plus connu, McGregor, est synonyme de l’UFC, Kavanagh entraîne également une liste importante de talents Bellator MMA.

«Les opportunités [Bellator President Scott] Coker a donné [SBG fighters] est incroyable », a déclaré Kavanagh. «Bien sûr, nous avons une grande salle avec Conor, Gunnar Nelson et Artem [Lobov] et ces gars-là. Maintenant, je suis un peu sur ma deuxième vague et nous sommes évidemment très attachés à la marque Bellator, ils ont changé tellement de vies de mes combattants juste d’un point de vue financier, leur permettant de s’entraîner à temps plein, de traiter en tant qu’athlètes à temps plein, c’est un excellent partenariat qui, je l’espère, se poursuit. »

En plus de McGregor, SBG Ireland abrite un autre orateur effronté de la star montante du Bellator, James Gallagher, qui non seulement fait un spectacle à l’intérieur de la cage, mais sait comment parler des ordures et vendre des combats à l’extérieur.

Kavanagh ne s’oppose pas à ce que ses combattants parlent des ordures, il espère juste qu’ils resteront fidèles à eux-mêmes.

“Le seul conseil que je donne aux gars, c’est vous-même”, a déclaré Kavanagh. “N’essayez pas d’être quelqu’un que vous n’êtes pas parce que les fans de MMA sont très astucieux et ils vont décrocher et vous les gars sont très pointus pour déceler si quelqu’un est un acte ou si c’est naturel. Alors, soyez naturel. Si c’est vous et que vous aimez être bruyant et bruyant et faire des déclarations folles, regardez, c’est le jeu dans lequel nous sommes. Les fans semblent l’apprécier, les fans semblent s’engager avec. Pour moi, je m’assois juste à l’arrière et je me concentre sur l’aspect technique des choses, la stratégie, et j’essaie de former les gars du mieux que je peux. »

John Kavanagh entraînait Pedro Carvalho de SBG Ireland pour un titre de champion poids plume Bellator contre Patricio “Pitbull” Freire avant que la pandémie de coronavirus n’arrête tous les sports de combat. Il était ravi d’avoir la chance d’ajouter un titre de Bellator à la boîte à trophées de son gymnase.

“J’ai été très occupé par cette montée en puissance pour Pedro”, a-t-il déclaré. «C’est notre première fois en tant qu’équipe d’avoir l’occasion de se battre pour un titre mondial de Bellator. Ce serait un peu un rêve devenu réalité d’avoir un titre mondial UFC et un titre mondial Bellator. Si vous m’aviez dit qu’il y a 15 ans, j’aurais peut-être ri de vous. “

James Gallagher s’entraîne avec Kavanagh depuis l’âge de 13 ans et bien qu’il ait été confronté à l’adversité dans sa carrière, Kavanagh note l’expérience que Gallagher a accumulée dans la perspective de sa lutte contre Cal Ellenor au Bellator Londres en mai.

“Je dois me rappeler à quel point il est jeune de temps en temps”, a déclaré Kavanagh à propos de Gallagher. “Il est très, très expérimenté, je l’ai vu se battre quand il avait 13 ans et maintenant 10 ans plus tard. Donc, [he’s] très expérimenté, il est contre un solide adversaire. Cal est un combattant calme, ne fait pas beaucoup d’erreurs, nous devons donc être prudents et être prêts à tenir la distance si besoin est, mais je pense que James peut obtenir l’arrivée dans celui-ci. “

Aucune conversation ne peut avoir lieu avec Kavanagh sans son élève vedette Conor McGregor. Kavanagh dit que c’est juste comme d’habitude avec McGregor, qui travaille dur dans le gymnase, mais le calendrier de son retour est inconnu.

“Honnêtement, je ne sais pas”, a déclaré Kavanagh à propos de McGregor. “Quelle est la prochaine étape pour Conor, je ne sais pas. Je peux vous dire qu’il s’entraîne à l’extérieur, il garde sa discipline, il garde son concentration, sa cohérence est là dans sa formation, nous attendons l’appel et nous sommes ravis de qui que ce soit. “

Pour John Kavanagh, obtenir à la fois un titre mondial Bellator et un titre mondial UFC serait un rêve devenu réalité. Inutile de dire qu’il espère que le succès des stars de SBG Ireland comme McGregor, Carvalho et Gallagher se poursuivra.

«C’est vraiment ça, c’est la matière des rêves», a-t-il dit. “Nous venons tout juste d’annoncer une autre combattante que nous entraînons, 6-0, Mandy Bohm, qu’elle a signée avec Bellator et qui recevra Liz Carmouche à ses débuts, le main event, le 29 mai. La gagnante de cette victoire est probablement en lice pour un combat pour le titre. Donc, je dois juste me pincer tous les jours, je me réveille et je fais le travail de mes rêves. »

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/03/2020.