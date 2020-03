John McCarthy annonce le cours COMMAND 2020 dans l’espoir d’améliorer l’arbitrage et le jugement en MMA

L’arbitre Big John McCarthy a relancé son cours COMMAND dans l’espoir d’améliorer l’arbitrage MMA et de nourrir la prochaine génération de talents.

Bien qu’il soit maintenant à la retraite de l’arbitrage, John McCarthy est largement considéré comme l’un des meilleurs arbitres du MMA. Des experts de l’industrie, dont Joe Rogan, ont loué son aptitude en tant qu’arbitre et son dévouement au sport.

Maintenant, McCarthy redonne en lançant l’ajout en 2020 de son cours COMMAND très apprécié, qui forme des arbitres et des juges MMA.

Il est temps d’annoncer le cours COMMAND une fois par an. Si vous avez regardé MMA et que vous pensez que vous pourriez contribuer à améliorer la qualité des arbitres ou des juges, voici votre chance de prouver que vous avez ce qu’il faut. Allez sur https://t.co/GO14xaFeea pour plus de détails pic.twitter.com/yC7AcMZzLV

– Big John McCarthy (@JohnMcCarthyMMA) 2 mars 2020

McCarthy et Rogan ont tous deux critiqué la situation actuelle dans les appels des arbitres et des juges au MMA, en particulier en ce qui concerne les cartes UFC récentes. Plus tôt ce mois-ci à l’UFC 247 à Houston au Texas, Rogan était présent et a critiqué le «jugement incompétent» tout au long de la nuit.

Cette semaine, McCarthy a également critiqué un mauvais arbitrage à l’UFC Norfolk.

McCarthy a appelé l’arbitre Kevin MacDonald pour son arrêt controversé du combat Ion Cutelaba vs Magomed Ankalaev. Cutelaba a pris un départ bancal après avoir absorbé les premiers tirs de son adversaire russe. MacDonald a réagi avec un arrêt sans doute prématuré et a accordé à Ankalaev la victoire de TKO. McCarthy a critiqué la décision comme «horrible» et a déclaré que le combat s’était terminé «horriblement».

McCarthy a également critiqué la commission sportive pour ne pas avoir agi sur un mauvais arbitrage ou des appels de juges. Heureusement, McCarthy peut, espérons-le, apporter des changements positifs avec son cours COMMAND relancé.

Selon le site Web de COMMAND, McCarthy et son collègue MMA ref Jerin Valel offrent un cours de 2-3 jours qui est reconnu à l’échelle nationale.

«COMMAND est un programme de formation et de certification reconnu par l’ABC (Association of Boxing Commissions) pour les arbitres et les juges d’arts martiaux mixtes. Bien que chaque État / province ait son propre ensemble de règles et de normes, le cours COMMAND est bien connu de la plupart des commissions et, dans certains cas, un cours obligatoire pour leurs fonctionnaires. »

Le cours a lieu du 10 au 12 juillet au Xtreme Couture MMA de Las Vegas, au plus fort de l’International Fight Week.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/2/2020.