John McCarthy annule le jugement de l’UFC 247: “ C’était mauvais ”

Le commentateur du Bellator et officiel vétéran du MMA, Big John McCarthy, a saccagé le jugement à l’UFC 247, affirmant que les juges avaient mal fait de marquer les combats.

Les juges ont été impliqués dans un certain nombre de décisions controversées lors de l’UFC 247, ce qui a relancé le débat sur la façon de marquer des combats en MMA et sur la nécessité ou non de marquer ouvertement le sport. Parmi les décisions controversées figuraient l’événement principal entre le champion des poids lourds légers de l’UFC Jon Jones et Dominick Reyes, le combat des poids mouches entre Lauren Murphy et Andrea Lee et un combat des poids coq sur la carte préliminaire entre Andre Ewell et Jonathan Martinez.

McCarthy est l’une des figures les plus respectées du MMA et a joué un rôle déterminant dans la création des règles unifiées du MMA et la définition des critères de notation pour le sport. Il organise également des séminaires d’arbitrage et de jugement sur le régulier, il est donc une autorité en la matière. S’exprimant sur le podcast «Weighing In», McCarthy a critiqué les pauvres juges à l’UFC 247.

Quelle était la qualité du jugement à @ufc 246? Voir ce que nous pensons au podcast «Weighing In» avec @THEREALPUNK et moi @JohnMcCarthyMMA pic.twitter.com/slRDwDKbUB

– Big John McCarthy (@JohnMcCarthyMMA) 11 février 2020

«Joe Rogan avait tout à fait raison de dire que, dans l’ensemble, le jugement était mauvais. C’était mauvais. Je veux dire que vous regardez le combat Lauren Murphy contre Andrea Lee, c’était mauvais. Quelqu’un est allé 30-27 à ce sujet, et vous regardez et allez, “Qu’est-ce que vous regardez?” Comme allez, vous ne pouvez pas faire ça “, a déclaré McCarthy.

McCarthy a défendu les juges dans une certaine mesure, affirmant que l’angle de position des juges autour de l’Octogone pourrait changer leur perception du combat par rapport à ce que tout le monde voyait. Il pense que la disposition des sièges pourrait basculer de près dans une autre direction. Mais en général, il dit que le jugement à l’UFC 247 a été un problème et il pense que les juges doivent être tenus responsables de leurs tableaux de bord.

Êtes-vous d’accord avec Big John McCarthy que le jugement a été terrible à l’UFC 247?

