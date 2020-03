John McCarthy blâme un arbitre pour la décision «horrible» Ion Cutelaba contre Magomed Ankalaev

Royauté des arbitres, Big John McCarthy est loin d’être impressionné par la décision controversée de l’arbitre dans le combat Ion Cutelaba vs Magomed Ankalaev à l’UFC Norfolk.

Le week-end dernier, le combat des poids lourds légers a déjà pris un étrange départ lorsque Cutelaba a traversé la toile pour tomber sur son adversaire russe. La sécurité est entrée pour séparer les deux parties, et le mauvais sang s’est répandu dans le combat.

Les adversaires de 205 livres ont échangé des poings et des coups de pied dans le premier tour. Ankalaev a communiqué avec quelques coups de feu qui semblaient avoir secoué Cutelaba. Cela a déclenché une intervention précipitée de l’arbitre Kevin MacDonald qui a stoppé l’action et a décerné à Ankalaev la victoire de TKO. Cutelaba et de nombreux spectateurs (dont Ariel Helwani) étaient furieux de l’arrêt sans doute prématuré.

Woah! Fin controversée à #UFCNorfolk 👀 pic.twitter.com/5rDDr9lMVV

– UFC (@ufc) 1 mars 2020

Big John McCarthy est l’un des meilleurs arbitres du sport. Dans un épisode du podcast Weighing In avec Josh Thomson, il a partagé ses critiques sur la performance de l’arbitre:

“C’était absolument horrible … Kevin MacDonald, vous avez de la chance que le combattant ne vous ait pas mis au visage. Vous êtes extrêmement chanceux qu’il ne vous ait pas battu le cul, je pensais qu’il allait le faire », a déclaré Josh Thomson.

“Tout d’abord, si vous allez faire les travaux associés à la commission, alors faites le travail godd * mn”, a ajouté Big John McCarthy.

“Si vous allez être un inspecteur et que votre travail consiste à être dans le coin de ce combattant et à vous assurer que le combattant reste dans le coin, alors pourquoi regardez-vous et vous tenez-vous là comme un fan, et permettre à ce combattant de marcher?” Tu sais, tu peux commencer à marcher avec lui. S’il s’arrête à mi-chemin, vous pouvez vous arrêter avec lui sans problème. Mais dès qu’il franchit ce point à mi-chemin, vos mains commencent à l’éloigner “hé n’y pensez même pas”, et vous le reculez si vous êtes l’arbitre. Que faites-vous? Vous vous tenez là parce que vous êtes si cool?

«Vous devez faire attention lorsque les deux combattants sont dans la cage, cette cage est de votre responsabilité. Dès que vous entrez, une fois que vous sortez, vous n’avez à vous soucier de rien. Mais quand ils sont tous les deux là-dedans, votre attention est sur les combattants. Donc, tout ça quand ils se réunissent. Cela aurait pu se terminer horriblement, ce ne fut pas le cas, mais cela s’est produit environ 38 secondes plus tard.

«Si tu vas faire un travail, fais le putain de boulot. Arrêtez d’essayer d’avoir l’air cool, arrêtez d’essayer d’être fan, faites votre boulot. “

McCarthy pense que la moitié du problème réside dans la commission qui ne fera pas grand-chose pour discipliner l’arbitre ou empêcher que de telles finitions ne se produisent à l’avenir:

“Vous savez que c’est simple, et c’est ce qui ne va pas. La commission elle-même, que vont-ils faire? Rien. Cet inspecteur doit être pris et “hé, tu vas rester à l’arrière à partir de maintenant puisque tu ne sais pas quoi faire quand tu seras ici dans la cage, sous les lumières devant les caméras. Eh bien, je vais vous mettre dans un endroit où vous n’avez pas autant de capacités de réflexion nécessaires. »

«C’est comme ça. C’est comme ça que vous êtes censé gérer quelque chose, c’est une entreprise! “

Êtes-vous d’accord avec les commentaires de John McCarthy? Sonnez dans les commentaires ci-dessous à Penn Nation!