John McCarthy décompose la bonne façon de juger le combat contre le MMA: c’est le combattant qui fait le plus de dégâts

Les fans de Fight n’ont assisté qu’à une poignée d’événements Ultimate Fighting Championship (UFC) cette année. L’épidémie inattendue de COVID-19 a certainement ralenti le calendrier à venir, il est donc important de se souvenir du bien que 2020 nous a déjà apporté (comme celui-ci ICI).

Malheureusement, le bien est également accompagné du mauvais et des fans de combat expérimentés au cours des derniers mois. Bien que certains combats n’aient pas été à la hauteur du battage médiatique, c’est le score des juges qui nous a le plus tourmenté.

L’incident le plus mémorable s’est produit à l’UFC 247 lorsque Jon Jones a défendu son championnat des poids lourds légers contre le concurrent invaincu Dominick Reyes. Alors que les deux hommes se sont affrontés pendant 25 minutes complètes, beaucoup pensaient que Reyes avait fait assez dans le combat pour gagner (voir les faits saillants ICI). Malgré l’activité et le contrôle de la cage de Jones, “Devastator” a fini par faire le plus de dégâts.

Les juges ne l’ont pas vu de cette façon, accordant à Jones la victoire controversée de la décision unanime. Un juge a même donné à Jones quatre des cinq tours, ce qui a provoqué de nombreuses protestations publiques et finalement l’idée proposée d’avoir un système de notation ouvert.

L’ancien arbitre John McCarthy, qui évolue dans ce sport depuis sa création, a décidé d’offrir son point de vue et d’expliquer ce que les juges devraient réellement rechercher. Au lieu d’être aveuglé par lequel l’un des combattants avance ou atterrit des techniques flashy, McCarthy reconnaît que l’aspect le plus important à marquer est les dégâts infligés. C’est la façon la plus évidente de juger un combat de MMA professionnel, mais parfois elle est négligée.

“La plus grande chose que nous devons avoir, c’est que les juges comprennent les critères qui leur sont donnés et comment les utiliser, puis comprennent dans un combat ce qui est efficace”, a déclaré McCarthy à MMA Junkie Radio. “Ce n’est pas ce qui est flashy. Ce n’est pas le gars qui va de l’avant. C’est l’élément le plus efficace de ce cycle. Qui est le gars qui a créé les situations les plus dangereuses pour son adversaire?

«Peu importe qu’il le poursuive. Cela importe s’il inflige les dégâts les plus efficaces au cours de ce round. C’est ce que les juges recherchent. “

En outre, McCarthy a également discuté de la lutte pour le titre difficile à juger entre le champion des poids moyens de l’UFC Israel Adesanya et Yoel Romero plus tôt ce mois-ci à l’UFC 248. C’était l’un des combats de titre les plus sans histoire de l’histoire de l’UFC et celui qui a produit peu d’action pour juger .

“Personnellement, je savais qu’à la fin de ce (premier) tour, je savais que chaque juge, mon fils était l’un de ces juges, je savais que tout le monde irait avec Yoel Romero parce qu’il avait décroché la seule grosse main droite”, McCarthy m’a dit. «Vous avez vu Israël se frotter l’œil gauche, cligner des yeux parce qu’un coup de poing l’a attrapé ou quelque chose comme ça, mais cela a montré que ce coup de poing avait un effet. C’est de cela que je parle: qui a le plus affecté l’autre? “

Alors que McCarthy aurait aimé marquer le premier tour entre Adesanya et Romero un nul étant donné le manque d’action, il comprend parfaitement pourquoi les juges ont fini par donner le cadre d’ouverture à “Solider of God”.

“Je voulais lui donner un 10-10 parce qu’à mon avis, aucun des deux gars ne méritait de gagner cette manche”, a déclaré McCarthy. «Vous n’avez pas fait assez pour gagner ce tour. Vous n’avez pas fait assez pour que je dise que vous obtenez un avantage sur votre adversaire maintenant, ayant un point de plus sur le tableau de bord, mais je savais que lorsque la manche serait terminée, ils allaient tous le donner à Yoel, et je devrait probablement le faire parce que c’est ce que les critères me disent. “

Critères ou non, les juges du MMA semblent se tromper plus souvent qu’ils ne le font correctement. C’est une honte car non seulement les fans dépensent leur argent durement gagné pour obtenir les bons résultats, mais les combattants eux-mêmes traversent des camps de combat massifs pour capitaliser sur un moment à petite fenêtre à l’intérieur de la cage.

Inutile de dire que le jugement actuel du MMA doit être modifié ou réorganisé pour aller de l’avant. Peut-être que les grosses perruques en charge peuvent prendre cette pause prolongée pour déterminer une solution afin que les combattants et les fans puissent retourner à l’action avec une nouvelle croyance en un bon score.

Et vous, maniaques? Des suggestions pour réorganiser le système de notation MMA à faible éclat?

Écoutons ça!