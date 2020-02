John McCarthy dit que Dominick Reyes aurait dû gagner 48-47

Le commentateur du Bellator et vétéran du MMA, Big John McCarthy, dit qu’il pense que Dominick Reyes aurait dû battre Jon Jones 48-47 à l’UFC 247.

McCarthy est l’un des esprits les plus respectés du jeu de combat et a joué un rôle déterminant dans la création des règles unifiées du MMA et du système de notation des juges. Il tient des séminaires de jugement et d’arbitrage et sait une chose ou deux sur la façon de marquer un combat.

S’exprimant sur le podcast «Weighing In», l’animateur Josh Thomson a demandé à McCarthy comment il avait marqué le combat controversé du week-end à l’UFC 247 entre Reyes et Jones. Bien que beaucoup aient marqué le combat en faveur du challenger Reyes, les juges se sont finalement rangés du côté de Jones en remportant une décision unanime 48-47, 48-47 et 49-46.

Selon McCarthy, les juges se sont trompés. Voici ce qu’il a dit.

«En regardant le combat, sans aucun doute les deux tours les plus faciles étaient le premier tour et le cinquième tour. Le premier tour revient à Dominick Reyes, le cinquième tour à Jon Jones. Le deuxième tour, c’est en fait, à mon avis, le tour le plus proche du combat, mais il y a un moment avec environ 45 secondes restantes dans le tour, vous voyez Reyes lancer une combinaison qui atterrit et vous le voyez blesser Jon Jones, vous voyez Jones commencez à reculer, puis vous le voyez courir après lui et il reprend ce tour à partir de ce point. C’était un tour serré, j’aurais peut-être eu Jones à ce point, mais Dominick Reyes prend le deuxième tour. Et Dominick Reyes remporte facilement le troisième tour », a déclaré McCarthy, qui a déclaré à Thomson qu’il pensait que Jones avait remporté le quatrième tour, donnant à Reyes un score de 48-47 sur le tableau de bord de McCarthy.

Bien que McCarthy pensait que Reyes aurait dû gagner la décision des juges, il admet également que le combat était suffisamment serré pour qu’il ne le considère pas comme un vol.

«Ce n’est pas un vol. C’est un combat serré », a déclaré McCarthy.

Êtes-vous d’accord avec Big John McCarthy que Dominick Reyes aurait dû gagner 48-47?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 2/11/2020.