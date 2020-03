John McCarthy dit qu’Israël Adesanya contre Yoel Romero aurait dû inclure un tour de 10-10

Le commentateur du Bellator et officiel du MMA, John McCarthy, estime qu’il aurait dû y avoir un tour de 10-10 dans le combat pour le titre Israël Adesanya contre Yoel Romero à l’UFC 248.

Adesanya a remporté une décision unanime sur les tableaux de bord des juges pour conserver le titre de poids moyen de l’UFC dans un puant indéniable d’un combat. Aucun des deux hommes ne semblait agressif dans le combat et il a simplement continué pendant 25 minutes. Adesanya a remporté la décision et conserve sa ceinture, mais ce n’était pas particulièrement impressionnant. Pourtant, McCarthy est d’accord avec Adesanya gagnant la décision.

S’exprimant sur le podcast «Weighing In», l’animateur Josh Thomson a demandé à McCarthy comment il avait marqué le combat. McCarthy dit qu’il pense qu’Adesanya méritait de gagner, mais il pense également qu’il aurait dû y avoir un tour de 10-10 marqué dans le combat en raison d’un manque d’action.

«Le premier tour aurait dû être 10-10. Et la raison pour laquelle cela aurait dû être 10-10 – même si je sais que ce ne sera pas parce que Yoel a décroché ce gros coup – est qu’aucun des deux gars ne méritait de gagner la manche. Quand vous avez un problème à marquer un combat, c’est quand ils ne vous donnent rien. Ils n’ont pratiquement rien donné aux juges. Yoel a atterri un coup et vous avez vu Izzy cligner des yeux. C’était probablement à cause du coin du gant ou de la jointure dans son œil. Cela a-t-il endommagé Izzy? Non, cela ne l’a pas blessé, mais il a réagi, c’est-à-dire que cela a eu un effet. Et donc je savais que Yoel allait obtenir ce premier tour. Il obtient donc le premier tour », a déclaré McCarthy.

«Vous regardez les autres tours, je dirais que Yoel remporte probablement le deuxième, mais je peux voir quelqu’un dire qu’Izzy le frappe avec les coups de pied dans les jambes. Donc on va dire Yoel (au second) mais Izzy gagne les autres tours. Et ça aurait dû aller à Izzy. Et cela revient à Izzy parce que Yoel n’a tout simplement pas eu la passion d’essayer d’aller là-bas et de remporter le titre. Je ne dis pas qu’Izzy a eu une excellente performance, mais il a fait ce qu’il était censé faire pour abattre ce gars. Jetez un œil à la jambe de Yoel. Yoel va faire la marche raide pendant un certain temps Ce sont les vrais dégâts qui se sont produits dans ce combat dans l’ensemble, [due to] l’attaque de coups de pied soutenue d’Izzy. Ce n’était pas un bon combat », a ajouté McCarthy.

Comment avez-vous marqué le combat entre Israël Adesanya et Yoel Romero? Êtes-vous d’accord avec John McCarthy?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/9/2020.