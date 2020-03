John McCarthy donne sa carte de score pour Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk

Le commentateur du Bellator et vétéran du MMA, Big John McCarthy, a partagé sa carte de score pour le co-événement UFC 248 entre Weili Zhang et Joanna Jedrzejczyk.

Zhang et Jedrzejczyk ont ​​organisé un classique instantané samedi soir, parcourant la distance de cinq rounds l’un contre l’autre dans une guerre totale. Zhang a gagné le combat par décision partagée, mais Jedrzejczyk a vu son stock augmenter en réalisant une performance incroyable même en dépit de la défaite. McCarthy, qui sait une chose ou deux sur les combats, a été invité par l’animateur Josh Thomson sur le podcast “Weighing In” ce qu’il pensait du combat, et il a félicité les deux femmes pour leurs performances.

«Quel combat. C’était tout simplement remarquable par les deux dames. Bon sang, ils étaient bons et ils étaient durs. Weili a transformé Joanna en Klingon. J’ai eu Mark Hominick avec son hématome géant quand il a combattu Jose Aldo et c’était un gros problème. Joanna vient de le battre. Bon travail de l’arbitre et des médecins du ring pour avoir laissé le combat continuer et comprendre pourquoi le gonflement était là », a déclaré McCarthy.

Thomson a demandé à McCarthy, un juge lui-même, pour qui il avait marqué le combat. McCarthy a déclaré que c’était un combat serré qui s’est terminé au cinquième tour – et il pense que marquer le combat pour l’une ou l’autre femme aurait été bien.

«Je l’avais même entamé au cinquième tour. Je l’ai eu 2-2 avant le cinquième tour. C’est l’un de ces combats qui était si compétitif de toute façon, il y aura des gens qui pensaient que Joanna avait gagné, et il y aurait des gens qui pensaient que Weili l’avait gagné. Les deux méritent de gagner et je n’ai aucun problème à ce que Weili conserve le titre. Je n’ai aucun problème que Joanna ait obtenu le titre. Mais tu dois regarder ce que Weili a fait dans l’ensemble et nous parlons des dégâts et de tout. Elle a été endommagée, elle a reçu beaucoup de dégâts sur cette jambe, son visage était gravement enflé. Mais j’ai été tellement impressionné par une personne qui n’a pas participé à ces quatrième et cinquième manches de championnat », a déclaré McCarthy.

Comment avez-vous marqué le combat Weili Zhang contre Joanna Jedrzejczyk? Êtes-vous d’accord avec John McCarthy?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 3/9/2020.