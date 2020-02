John McCarthy donne son point de vue sur les tableaux de bord Dan Hooker contre Paul Felder: “ Ce n’est pas un vol ”

Le commentateur du Bellator et vétéran du MMA, John McCarthy, pense que Paul Felder a devancé Dan Hooker à l’UFC Auckland, mais admet qu’il ne s’agissait pas d’un vol qualifié.

Hooker a remporté une décision partagée étroite sur Felder dans le tournoi principal de l’UFC Auckland, les juges ayant marqué 48-47, 47-48 et 48-47 en faveur du Néo-Zélandais. Les fans et les médias étaient divisés sur ceux qui pensaient avoir gagné le combat, mais il y avait un certain sous-ensemble de fans de MMA qui étaient catégoriques sur la décision d’attribuer à Hooker le combat était un «vol».

Ce n’est pas le cas, selon McCarthy.

L’arbitre et juge vétéran du MMA a marqué le combat 48-47 pour Felder, mais il a dit qu’il était suffisamment proche pour que ce ne soit en aucun cas un vol. S’exprimant sur le podcast «Weighing In», McCarthy a expliqué son tableau de bord.

“Je suis d’accord avec l’appel. Ce fut un combat serré. Il entrait même dans le cinquième tour. Ils se sont séparés. Sans aucun doute, c’est facile. Hooker remporte le premier tour. Felder revient et il remporte le deuxième tour. Retournez et regardez la puissance et regardez Hooker se blesser. Il s’est blessé. Il n’a jamais blessé Felder. Revenez en arrière et regardez-le. Troisième round, Hooker détache sa tête. Le frappe avec un jab friggin comme c’est un aimant. Au quatrième tour, Felder, l’homme, sort et il lui impose de grosses mains droites. Il l’a encore blessé. Il entrait même dans le cinquième tour », a déclaré McCarthy.

«Au cinquième tour, je pense que Paul a décroché les meilleurs coups. Dan est allé au démontage parce qu’il s’est blessé. D’accord, c’est ce que vous devez comprendre. Il s’est blessé. C’est pourquoi il opte pour le démontage. Il l’obtient, et que fait-il ensuite? Dites-moi ce qu’il a fait avec ce démontage. Allez dis moi. Quelle était la grande chose avec ça? At-il atterri quelque chose de bon? Il ne dominait pas sh * t. Il a été poussé sur le côté et il tient bon. Ce n’est pas comme s’il faisait quoi que ce soit avec ça. Et puis Felder se lève, puis il le fait un peu reculer, et il se relève et le combat se termine », a poursuivi McCarthy.

“Vous regardez et vous allez,” Eh, c’est proche. “Ce n’est pas un vol de toute façon. Je peux comprendre pourquoi Paul Felder dit: “Je pense que j’ai gagné.” Je peux comprendre pourquoi Dan Hooker dit: “Je pense que j’ai gagné.” C’était un bon combat, ils se sont tous les deux battus le cul. “

