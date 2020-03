John McCarthy fait l’éloge du «vrai chef» Scott Coker pour l’annulation du Bellator 241

Image via @weighinginsow sur Instagram

Vendredi dernier, le président de Bellator, Scott Coker, a pris la décision d’annuler la carte Bellator 241 à la dernière minute au milieu des préoccupations croissantes entourant la pandémie de coronavirus. Coker a rapidement annoncé que tous les combattants qui devaient participer sur la carte seraient payés.

John McCarthy, un arbitre vétéran du MMA qui sert maintenant de commentateur de Bellator, croit que Coker a pris la bonne décision et a félicité le patron de Bellator pour sa gestion de la situation.

“Voici un gars qui a pris la décision difficile”, a déclaré McCarthy à propos de Coker pour co-animer Josh Thomson sur le podcast Weighing In de la paire. “Il va perdre beaucoup d’argent pour son entreprise en prenant cette décision. Il s’en va et il prend la décision, paie tout leur argent aux combattants, paie leur argent aux employés, et vous savez quoi? C’est ce qu’un vrai leader fait. Un vrai leader intervient et dit: «c’est ce qui est important pour vous, vos familles, votre santé et votre sécurité».

“Il a fait le choix difficile, il l’a fait tout seul, il a fait ce qui était bien”, a ajouté McCarthy, poursuivant ses louanges envers Coker. “Il l’a géré à merveille et vous devez féliciter l’homme d’être un leader qu’il est.”

Bien que McCarthy ait félicité Scott Coker pour avoir annulé le Bellator 241, il a reconnu que le président de l’UFC, Dana White, jouait un jeu risqué en retardant l’annulation de plusieurs événements de l’UFC. En fait, McCarthy craint que White ne s’expose à des répercussions juridiques.

“Je regarde toujours les choses dans un format de responsabilité parce que c’est mon parcours et je devais travailler contre un avocat tout le temps”, a déclaré McCarthy. “Quelqu’un en cours de route, s’il tombe malade, il va dire” bien [the UFC] m’a fait travailler ». Ensuite, ils vont attirer quelqu’un comme Dana et aller «M. Blanc, n’avez-vous pas vu le président mettre le pays en état d’urgence? “Il faudrait qu’il dise” oui, je le sais. “Alors ça va être” eh bien saviez-vous que la Major League Baseball, la National Basketball Association , NHL Hockey, ils ont tous suspendu leurs opérations, et partout dans le monde, le football, ils ont suspendu les leurs parce qu’ils étaient inquiets pour la santé des gens? “Il va devoir dire” oui “à tout cela, ce qui va le conduire vers le bas une route où il va perdre. »»

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 19/03/2020.