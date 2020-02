John McCarthy félicite l’entraîneur Deontay Wilder pour avoir jeté une serviette: “Que Dieu vous bénisse”

Le commentateur du Bellator et officiel vétéran du MMA, John McCarthy, a félicité l’entraîneur du poids lourd Deontay Wilder pour avoir jeté l’éponge contre Tyson Fury.

Le cornerman de Wilder, Mark Breland, a jeté l’éponge au septième round et Fury a remporté la victoire via TKO après avoir subi une raclée unilatérale au cours des six premiers rounds. La plupart des fans et des médias ont estimé que le coin avait fait le bon choix en jetant l’éponge, mais Wilder était furieux et a admis qu’il envisageait des changements en ce qui concerne son personnel d’entraînement, ce que McCarthy considère comme une erreur.

S’exprimant sur le podcast «Weighing In», McCarthy dit que Wilder devrait remercier son coin pour avoir jeté l’éponge quand ils l’ont fait et l’avoir sauvé de toute autre punition.

“Mark Breland, que Dieu vous bénisse pour être un gars intelligent”, a déclaré McCarthy.

«(Wilder) prend juste des dégâts. Va-t-il gagner ce combat? Non, il ne va pas gagner ce combat. Il dit: «Je serais sorti sur mon bouclier.» C’est super, nous savons que vous seriez sorti sur votre bouclier. Mais vous auriez pris combien de dégâts supplémentaires avant que ce moment ne se produise, et combien de dégâts ce moment-là allait être en vous enlevant votre capacité à revenir et à recommencer et à être toujours bon. Parce que vous ne savez jamais ce que les coups vous feront », a poursuivi McCarthy.

«Mark Breland lui a rendu service. Il n’allait pas gagner ce combat. C’était le septième round, il avait perdu à chaque round. Écoutez, il n’allait pas éliminer Fury. Il n’était même pas près de ces coups. Fury contrôlait complètement ce combat. Je pensais que Mark Breland avait fait ce qu’il fallait. Je sais que Deontay est en colère contre lui, en disant: «Je ne sais pas si je peux le récupérer». Un jour, vous comprendrez que cet homme vous a rendu service.

Êtes-vous d’accord avec ce que John McCarthy a dit au sujet du coin de Deontay Wilder?

