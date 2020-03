John McCarthy garantit que le «perdant absolu» Jon Jones ira en prison après sa récente arrestation

Big John McCarthy a déclaré qu’il garantit que Jon Jones purgera la prison pour sa récente arrestation DWI et a qualifié le champion des poids lourds légers de «perdant absolu».

Le responsable de longue date du MMA était policier à Los Angeles avant de devenir l’arbitre le plus important de l’histoire des arts martiaux mixtes. Lors de la dernière édition du podcast «Weighing In», McCarthy s’en est pris à Jones, affirmant qu’il garantissait qu’il irait en prison après sa récente arrestation pour CFA et l’utilisation négligente d’une arme à feu. Il est même allé jusqu’à appeler Jones un perdant.

“Oh, il va partir. À ce sujet, il aura la garantie qu’il aura le temps de s’asseoir dans une cellule », a déclaré McCarthy.

«Lorsque vous faites le jeu de combat, vous montrez à quel point vous êtes bon. Vous êtes le yin et le yang en ce qui concerne votre vie et votre capacité de combat. Vous êtes un champion du monde à l’intérieur de la cage. En dehors de la cage, vous êtes un perdant absolu. “

McCarthy a déclaré qu’il pensait que l’UFC devrait non seulement dépouiller Jones de sa ceinture mais le couper carrément. Si cela se produit, McCarthy dit qu’il prévoit d’aller voir le président de Bellator, Scott Coker, et de le convaincre de ne pas signer Jones.

«Si j’étais responsable de l’UFC, je le couperais. Non seulement je prendrais son titre, je le couperais. Et je vous dis ceci Josh, tout de suite, si Bellator voulait le signer, je ferais tout ce que je pourrais dire, “Pourquoi faites-vous cela, n’y pensez même pas.” Parce que tout ce qu’il va faire c’est vous apporter une mauvaise presse. Ce qu’il apporte à la cage, en fin de compte, ne vaudra pas ce qu’il va vous apporter à l’extérieur. Parce que, de cette façon, il a eu de la chance parce qu’il n’a blessé personne. Et je ne pense pas que Jon veuille blesser quelqu’un. Mais il se met dans des positions où il ne contrôle pas ses facultés au point où que se passe-t-il s’il frappe quelqu’un et qu’il meurt? ” Dit McCarthy.

Le co-animateur de podcast Josh Thomson a également mentionné que lorsqu’il était mineur, il avait été condamné à 45 jours de prison pour avoir tiré une arme à feu dans les limites de la ville, et il en avait tiré la leçon. McCarthy a déclaré que Jones faisait face à 90 jours pour l’accusation d’armes à feu au Nouveau-Mexique. Sur l’accusation de CFA, Thomson a donné à Jones des conseils très simples, mais pourtant indispensables.

«Embauchez un chauffeur. Tu veux boire? Embauchez un chauffeur et asseyez-vous à l’arrière de la voiture et buvez », a déclaré Thomson.

Pensez-vous que l’UFC coupera Jon Jones comme John McCarthy le soupçonne?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 30/03/2020.