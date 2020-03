John McCarthy: “Jones devrait être derrière les barreaux renvoyés de l’UFC”

Le champion semi-complet de UFCJon Jones, n’aime pas l’ex arbitre, “Grand” John McCarthy, et précédemment Il m’a demandé de ne pas arbitrer ses combats.

Et il semble que le sentiment soit réciproque.

McCarthy a été invité au podcast “Peser” avec l’ex UFC Josh Thomson pour discuter de la dernière arrestation de Jones dans Albuquerque, Nouveau-Mexique. Les os il a été arrêté pour conduite sous l’influence de l’alcool, utilisation négligente d’armes, entre autres charges.

«Vous êtes champion du monde en cage. Hors de la cage, tu es un perdant, “ il a dit McCarthy. “Si j’étais responsable de l’UFC, je le couperais. Non seulement il prendrait sa ceinture, mais il la couperait. Et si Bellator voulait le signer, elle ferait de son mieux pour dire: «Pourquoi faites-vous cela? N’y pense même pas. Parce que tout ce qu’il va faire, c’est apporter une mauvaise publicité. “

Cependant. Les amis de JonesIls ont crié à la miséricorde et comprennent leur situation.

“Il est absolument incompréhensible que cet homme ne puisse pas contrôler ses actions”, suite McCarthy. “Quand ils l’ont arrêté,” Oh, je veux juste être avec mes enfants. ” Non, tu as eu l’occasion d’être avec tes enfants. Vous avez décidé de sortir et de boire, de conduire, de tirer avec des armes à feu et de supprimer cette option. Tu as décidé ça. Personne ne vous l’a dit. “

UFC Vous pouvez le virer ou vous pouvez également demander de l’aide pour mettre fin à vos problèmes de longue date.

Jones, vient de battre Dominick Reyes par décision à l’UFC 247. Il devrait comparaître à la 8 avril, pour formaliser les charges, en supposant que la quarantaine des coronavirus n’oblige pas à reporter la date.