John McCarthy réitère l’argument selon lequel le «MVP» a combattu une meilleure concurrence que Anderson Silva

Le commentateur du Bellator, Big John McCarthy, a expliqué pourquoi il avait récemment déclaré que Michael Page avait combattu une meilleure compétition qu’Anderson Silva au début de sa carrière.

Les commentaires de McCarthy lors de la carte du réveillon du Nouvel An du Bellator ont attiré la colère des fans et des médias du MMA, qui ont rapidement critiqué McCarthy pour ses commentaires selon lesquels Page combattait une meilleure concurrence que Silva pendant les premières parties de la carrière des deux combattants.

Au lieu de retirer ses commentaires controversés concernant Silva, McCarthy a expliqué plus en détail sur le «pesage dans le podcast» pourquoi il avait fait la comparaison.

Découvrez ce que McCarthy a dit ci-dessous (transcription via TheBodyLockMMA.com).

«Je ne parle pas d’Anderson pendant toute sa carrière. Si vous voulez diviser sa carrière en sections, je peux le dire et dire au début, ses premiers 16, 17, 18 combats, Anderson Silva a eu une compétition décente parfois, une bonne compétition parfois et une mauvaise compétition à d’autres moments. Il s’est battu et a perdu contre Daiju Takase. Takase avait 4-7. Ses 20 premiers combats, il avait 16-4. Il a combattu de bons combattants à Jeremy Horn, (Hayato) Sakurai. Sakurai était un 170 livres. Il était petit. C’est une bonne victoire sur un bon adversaire, mais il se bat loin de sa catégorie de poids », a déclaré McCarthy à propos de Silva.

«MVP a combattu un combattant avec un effort perdant toute sa carrière et c’était son deuxième combat. Tous les autres combattants qu’il a combattus ont un record de victoires. Vous ne pouvez donc pas vous asseoir et dire qu’ils lui donnent des canettes. Si vous n’aimez pas Michael Venom Page, d’accord, vous ne l’aimez pas. Je vous dis qu’il est l’un des combattants les plus excitants que j’aie jamais vus. C’est aussi simple que cela. Il est excitant à regarder. Il est amusant à regarder. Il fait un show.

«Maintenant, a-t-il eu de mauvais combats? Ouais. Il a eu des combats où il n’a pas fait ce qu’il était censé faire, et a gagné contre des gars comme Fernando Gonzalez, un combattant très dur et un gars qui a combattu des gars que Anderson Silva a combattus. Gonzalez a battu Alex Stiebling. Si vous regardez MVP et que vous les associez correctement, MVP a 18 combats, donc je partais de lui avec 17 combats, cela correspond très bien. Cela ne signifie pas que la carrière de MVP peut être mise en correspondance avec celle d’Anderson en ce moment. »

Aussi talentueux que Page soit, la critique courante au cours de sa carrière à ce jour est que Bellator lui a donné un matchmaking favorable. Comparer sa carrière à Silva, même au début de la carrière de la légende, ne convient pas à beaucoup de fans. En fin de compte, Page a beaucoup à prouver à ce stade s’il veut que la comparaison de McCarthy retienne toute l’eau avec les fans de MMA, car “The Spider” est universellement respecté comme une légende de tous les temps, tandis que Page a encore beaucoup à prouver dans l’esprit. de la plupart des fans.

Êtes-vous d’accord avec Big John McCarthy que Michael Page a combattu une meilleure concurrence que Anderson Silva à venir?

Cet article est apparu pour la première fois sur BJPENN.com le 1/7/2020.