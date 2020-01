John McCarthy rejette l’affirmation de Brendan Schaub selon laquelle tous les meilleurs combattants sont dans l’UFC

Image: Bellator sur Instagram

L’ancien poids lourd de l’UFC, Brendan Schaub, a récemment déclaré que tous les meilleurs combattants étaient sur la liste de l’UFC. Sans surprise, ce commentaire a généré un torrent de réactions violentes – y compris une réplique de l’arbitre MMA devenu commentateur du Bellator John McCarthy.

Écoutez ce que McCarthy avait à dire sur la réclamation de Schaub ci-dessous (via Twitter):

@BrendanSchaub a fait une déclaration sur le podcast @joerogan que si vous ne vous battez pas dans le @ufc, vous n’êtes pas aussi bon combattant ???? Je parle de cette déclaration avec @THEREALPUNK sur Weighing In pic.twitter.com/LfQtOZJHz7

– Big John McCarthy (@JohnMcCarthyMMA) 28 janvier 2020

“Brendan, vous avez combattu à l’UFC”, a déclaré McCarthy. «Félicitations, c’était super. Vous avez eu quelques bons combats. Mais je peux souligner les combats qu’il a eu contre des gars qui l’ont battu et qui ont perdu contre des gars en dehors de l’UFC.

“Retour quand [Schaub] se battait, s’ils avaient amené Fedor Emelianenko, parce que Brendan est un combattant de l’UFC, il est meilleur que Fedor Emelianenko? », a poursuivi McCarthy. “Il va gagner? Cela a-t-il du sens? Vous êtes un combattant UFC, vous allez mieux? Cela ne correspond tout simplement pas. “

Il est vraiment difficile de ne pas être du côté de McCarthy sur celui-ci. En ce moment même, Demetrious Johnson, Cris Cyborg, Patricio Freire, Bibiano Fernandes, Kyoji Horiguchi, Douglas Lima, Lance Palmer, Ryan Bader, Aung La N Sang, AJ McKee, Michael Chandler, Martin Nguyen et d’innombrables autres se battent tous en dehors du UFC. Sommes-nous censés croire qu’ils ne sont pas aussi bons que leurs homologues de l’UFC?

De plus, nous avons vu d’innombrables combattants venus d’autres organisations de l’UFC et s’en sortent très bien, comme Daniel Cormier, Fabricio Werdum, Alistair Overeem, Eddie Alvarez, Yoel Romero et Luke Rockhold. Après tout, presque tous les combattants de l’UFC ont commencé leur carrière en dehors de l’Octogone…

Bien qu’il soit possible que Schaub ait simplement mal parlé quand il a fait ce commentaire – il est connu pour le faire – il est difficile de contester cette réponse de John McCarthy.

Quelle est votre position sur ce débat?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/01/2020.