John McCarthy résonne sur le champion de l’UFC

L’ancien arbitre du MMA et commentateur actuel du Bellator John McCarthy peut admettre une bonne chose à propos du champion des poids lourds légers de l’UFC, Jon Jones.

“De toutes les manières possibles, il est incroyable”, a déclaré McCarthy lundi sur son podcast “Weighing In”. “Parce que dans la cage que tu dois admettre, c’est un combattant incroyable.”

Il y a cependant l’autre côté de Jones, qui, selon McCarthy, aurait été un bon choix pour les militaires. Parce que, comme l’a dit McCarthy, lorsque Jones «n’a pas de structure, il est un désastre. C’est un foutu, sans détour. “

Ce n’était pas McCarthy qui se retenait en parlant de la dernière rencontre de Jones avec la loi. La semaine dernière, Jones a été arrêté au centre-ville d’Albuquerque, dans le Nouveau-Mexique, pour des faits aggravés de DUI et d’utilisation négligente d’une arme à feu, entre autres, après que la police a répondu au son d’un coup de feu et a trouvé Jones du côté conducteur de sa voiture garée, selon les officiers interrogés.

C’est le dernier d’une série de problèmes juridiques qui durent des années pour Jones, qui comprend un DWI et un délit de fuite qui ont blessé une femme enceinte.

Une vidéo de la caméra de la police montre Jones essayant de s’expliquer à un officier lors d’une série de tests de sobriété avant d’être escorté jusqu’à un véhicule de police menotté. Dans la séquence troublante, on peut entendre Jones fondre en larmes après avoir demandé de retirer son sweat à capuche en raison de l’anxiété.

McCarthy, qui pense que l’UFC va dépouiller Jones de son titre, a creusé profondément ses critiques après avoir visionné la bande.

“Qui vous êtes, c’est ce que vous faites quand les gens ne savent pas, quand ils ne voient pas”, a déclaré McCarthy. “Voilà qui vous êtes vraiment. Et c’est le problème de Jon. Ce que nous voyons sur cette cassette vidéo, c’est qui est vraiment Jon. “

Il a poursuivi: “Tout ce que vous faites est juste … Jon, vous vous faites non seulement mal paraître – et cela a l’air mauvais – vous faites mal paraître le sport maintenant. Parce que quand les gens qui essaient de supprimer le MMA veulent aller dans n’importe quelle direction, devinez dans quelle direction ils vont aller? «Eh bien, hé, c’est un gars qui, selon vous, est l’un des plus grands combattants, sinon le plus grand combattant, et regardez-le. Qu’est-ce qu’il fait?’

«Il est absolument incompréhensible que cet homme ne puisse pas contrôler ses actions. Lorsqu’il est arrêté, «je veux juste être avec mes enfants». Non, vous avez eu la chance d’être avec vos enfants. Vous avez décidé de sortir et de boire, de conduire et de tirer avec des armes à feu, et vous avez décidé de retirer cette capacité. Tu as décidé ça. Personne ne t’a fait. “

Jones doit comparaître devant le tribunal le 8 avril.

