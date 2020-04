John McCarthy se prononce sur l’annulation de l’UFC 249

Personne d’autre dans le monde des arts martiaux mixtes ne possède les connaissances institutionnelles du vétéran officiel John McCarthy.

McCarthy a commencé à arbitrer à l’UFC 2 en 1994 et a été impliqué dans le sport à divers titres depuis.

Alors que l’UFC de l’ère Zuffa obtient souvent le mérite de la légalisation du sport, des pionniers tels que McCarthy et le regretté Jeff Blatnick ont ​​travaillé sans relâche sur les règles et les questions réglementaires du sport pendant les jours sombres de la fin des années 1990, lorsque le sport était presque légiféré. . Au moment où les frères Fertitta ont acheté l’entreprise, les démarches effectuées par des personnes comme McCarthy ont mis l’UFC en position de prendre les prochaines étapes.

Il devait donc y avoir un sentiment de déjà-vu la semaine dernière alors que l’UFC tentait de faire un tour pour que l’UFC 249 du week-end prochain continue pendant une pandémie mondiale. Le président de l’UFC, Dana White, a tenté de déplacer le spectacle au Tachi Palace Casino Resort sur une terre tribale près de Fresno, en Californie, un lieu qui a accueilli des événements MMA pendant des années avant que la Californie ne commence à organiser des événements réglementés par commission en 2006.

Mais les tentatives de l’UFC de diriger l’émission malgré les ordres de séjour à domicile dans tout l’État attirent l’attention de la sénatrice Dianne Feinstein et du gouverneur Gavin Newsom, et l’événement a été annulé jeudi dernier.

S’exprimant sur le podcast “Weighing In” de Josh Thomson, McCarthy, maintenant commentateur de Bellator, a déclaré qu’il comprenait l’impulsion de vouloir sauver la carte mais pense que l’UFC a choisi le mauvais combat au mauvais moment.

“Vous pouvez gagner des batailles et perdre des guerres”, a déclaré McCarthy. “Et c’est ce qui s’est finalement produit ici, c’est politiquement, vous devez comprendre, quand vous allez contre le gouvernement, vous allez probablement aller contre quelque chose qui au final va probablement vous poser un problème. Et si vous pensez que vous pourriez battre cela? Nous ne pouvions pas le battre dans le passé. C’était beaucoup de problèmes et ça a causé des problèmes à l’UFC dans le passé, ça a causé des problèmes pour le sport, et vous commencez à avoir des sénateurs, vous obtenez des gouverneurs qui vous attaquent?

«Il y a beaucoup de pouvoir là-dedans, mec. Et finalement Disney et ESPN ont dit que c’est de la mauvaise publicité, c’est mauvais pour nous, nous allons le fermer. Ce n’est pas Dana qui l’a fermé, ce sont ses patrons qui l’ont fermé. “

Comme, eh bien, à peu près tous ceux qui suivent le MMA, McCarthy était ravi de voir Khabib Nurmagomedov contre Tony Ferguson, et peut comprendre pourquoi White serait enclin à faire tout ce qu’il pourrait pour que le spectacle continue. Mais une fois Nurmagomedov tombé, McCarthy pense que White a peut-être laissé un sentiment personnel de vouloir prouver aux douteurs le mauvais sens des affaires dans le cloud.

“Cela est devenu presque tout ce point maintenant”, j’ai dit que j’allais faire quelque chose, “être Dana”, et je vais prouver que je peux le faire. “Et tout cela était le combat Tony-Khabib, et je suis un peu là-dedans avec lui. Soyons honnêtes, je veux voir ce combat. Et il a été arrêté quatre fois et mec, je ne veux pas qu’il soit arrêté une cinquième fois.

«Je sais ce qui va bien, en ce sens, il y a une pandémie. Ce n’est peut-être pas un problème pour un jeune, du point de vue de l’athlète. Mais vous allez avoir un problème où ils ont des gens vers qui ils reviennent, et s’ils tombent malades et le donnent à quelqu’un d’autre, il y a juste de mauvais problèmes avec ça. “

