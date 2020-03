John Phillips appelle à une revanche avec Jack Marshman

John Phillips n’a peut-être pas de partenaire de danse, mais il veut toujours se battre vendredi soir.

Phillips devait initialement affronter Dusko Todorovic à l’UFC sur ESPN + 29 à Londres samedi, mais lorsque l’UFC a été forcé de reporter l’événement en raison de l’escalade de la crise des coronavirus, il semblait que sa chance de concourir était partie.

Ensuite, il y a eu une torsion de l’intrigue, avec Cage Warriors intervenant et acceptant d’organiser le match dans le cadre de la carte Cage Warriors 113 de vendredi soir, également prévue pour Londres. Mais le déménagement ultérieur de l’événement à Manchester a été suivi par des nouvelles que Todorovic ne pouvait pas voyager pour remplir la réservation du combat.

Cela laisse Phillips sans combat une fois de plus, mais cela n’a pas atténué le désir de se battre pour “The Welsh Wrecking Machine”, et il a une nouvelle confrontation en tête, une revanche avec son compatriote – et ancien champion de Cage Warriors – Jack Marshman .

Marshman (23-9 MMA, 3-4 UFC) a annulé une décision partagée contre Phillips (22-9 MMA, 1-3 UFC) à Londres à l’UFC sur ESPN + 5 en mars 2019, et Phillips dit qu’une revanche entre la paire serait être la solution parfaite pour les deux matchs masculins annulés de l’UFC à Londres.

S’adressant à Mike Morgan de WHOA TV, Phillips a expliqué la situation et sa proposition de revanche (via Twitter).

“J’ai donc été informé que mon adversaire ne peut pas faire mon combat et que mon combat est arrêté. Il ne pouvait pas monter dans un avion pour une raison quelconque, je devrais imaginer à cause de cette peur du virus et ne pas savoir s’il pouvait rentrer chez lui, etc. Je ne sais pas vraiment. Je ne lui en veux pas personnellement, mais mon combat est arrêté. Donc je regarde la carte et pour sauver mon combat et peut-être un autre combat, le seul combat qui peut avoir un sens sur cette carte est moi et Jack Marshman. C’est un poids moyen, je suis un poids moyen. Son adversaire ne l’a pas fait, mon adversaire ne l’a pas fait. Moi et Jack sommes tous les deux basés au Pays de Galles et nous pouvons conduire à Manchester et mettre ce spectacle.

«Je pense que Jack et moi, eh bien, évidemment, nous voulons être payés, mais nous pouvons montrer au public ce que deux hommes gallois peuvent faire et, espérons-le, essayer de susciter un peu de positivité autour de lui dans cette situation (explétive). C’est le seul combat qui peut avoir un sens, c’est lui seul combat qui peut être sauvé. Jack a besoin de payer, j’ai besoin de payer. Reprenons, mec. Allons-y. “

