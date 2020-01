Johnny Walker accuse l’entraîneur de la défaite de Corey Anderson

Johnny Walker a décidé de faire quelques changements dans sa vie après avoir perdu contre Corey Anderson à l’UFC 244.

La sensation des poids lourds légers a vu sa séquence de victoires impressionnante de trois combats à l’UFC rompue en seulement deux minutes par Anderson à New York, et ce fut le catalyseur pour lui de décider de se séparer de l’entraîneur de longue date Leo Gosling.

“Je n’ai pas d’entraîneur maintenant”, a expliqué Walker à MMA Fighting. «Je cherche un meilleur pour travailler avec moi. Nouvelle vie.”

Selon le talent des poids lourds légers, la semaine de combat de l’UFC 244 était très «stressante» et ils ne pouvaient tout simplement plus travailler ensemble.

“Nous avons passé beaucoup de temps ensemble, il a vécu avec moi en Thaïlande, mais manquait parfois de respect entre nous”, a expliqué Walker. “Je ne sais pas. Je sais juste que ça ne pouvait pas continuer. Nous avons eu de grosses situations pendant la semaine de combat. Nous nous sommes presque battus avant le combat à cause de petites choses.

«Il y avait aussi d’autres choses. Le gymnase en Thaïlande, il travaillait sur des choses là-bas, mais n’a pas obtenu de contrat. J’ai dépensé 30 000 $ et il n’y a rien dans le gymnase. J’ai fini par perdre cet argent. Beaucoup de choses se sont passées, alors j’ai décidé d’arrêter de travailler avec lui sinon je n’irais nulle part, je continuerais à perdre. Je ne veux pas perdre, je veux gagner. “

Walker était sur une lancée avant l’UFC 244, une séquence de neuf victoires consécutives qui l’avait déjà en conversation pour un tir contre le roi de 205 livres Jon Jones, et il blâme ces situations d’avant-combat pour sa défaite au Madison Square Garden.

“Imaginez que vous alliez à la guerre et que vous ne soyez pas satisfait de qui est avec vous”, a expliqué Walker. «Vous ne savez pas si vous pouvez compter sur lui, si vous pouvez vous faire tirer dans le dos, vous savez? C’est compliqué.

«Peu importe à quel point vous vous êtes entraîné, à quel point vous êtes préparé physiquement, si quelque chose bloque votre esprit, un problème personnel qui ne vous laisse pas être créatif et qui vous stresse pendant la semaine de combat, vous n’avez pas de bonnes performances . Le combat est 100% mental. Tout le monde s’entraîne dur. Si votre tête n’est pas bonne le jour du combat, vous perdez face à quelqu’un qui n’est pas si bon ou à quelqu’un que vous pensiez pouvoir battre. Votre esprit doit être à l’épreuve des balles, concentré à 100%. »

Gosling a refusé de commenter lorsqu’il a été contacté par MMA Fighting.

Walker s’est entraîné à l’UFC Performance Institute à Las Vegas avant de s’envoler pour le Canada dimanche pour rejoindre le Tristar Gym de Firas Zahabi. L’entraîneur vétéran le préparera pour Krylov et sera dans son coin le 14 mars, lorsqu’il affrontera Nikita Krylov à l’UFC Brasilia. Walker a déclaré qu’il avait décidé de contacter Zahabi après que l’entraîneur ait mentionné sur le podcast de Joe Rogan qu’il était intéressé à former un jour le talent brésilien. Il y a une chance qu’ils travaillent ensemble pour tous ses futurs combats, a déclaré Walker.

“Je veux déménager à Las Vegas après mon prochain combat et peut-être que je ferai mes prochains camps à Tristar”, a-t-il déclaré. “Si j’aime ça, je vais rester avec lui. Si je n’aime pas ça, je vais aller à (SBG avec) John Kavanagh en Irlande. Je me suis entraîné avec lui auparavant, et maintenant je vais voir comment ça se passe avec Firas. J’ai deux excellents entraîneurs qui veulent travailler avec moi, donc je vais voir lequel me convient le mieux. »

Le poids lourd léger de 27 ans a un gros test devant lui dans son pays natal. Krylov vient de remporter une défaite décisive face à Glover Teixeira, la première fois qu’il a parcouru la distance en 33 combats professionnels, et Walker voit son ennemi comme «le combat parfait pour moi».

“Je pense que ses styles en font un bon combat pour moi”, a déclaré Walker. “Je suis prêt. J’aime son style de combat et je suis sûr que mon plan de match sera formidable pour le battre et revenir en haut. Si Dieu le veut, je vais battre tout le monde et me faire tirer un titre d’ici la fin de l’année ou au début de l’année prochaine. Je dois le faire, j’ai besoin de cette ceinture. »