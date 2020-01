Johnny Walker accuse son ancien entraîneur de sa défaite contre Corey Anderson

Le semi-complet, Johnny Walker, a vu le jour en UFC comme l’une des promesses au sein de l’organisation. Mais défaite devant Corey Anderson dans l’UFC 244, c’était comme un seau d’eau froide pour le Brésilien.

Deux mois après le combat, il a révélé qu’il avait perdu à cause de son entraîneur après un incident dans la semaine de l’événement.

Dans une interview avec “Le Schmo”, Johnny a parlé de l’incident.

«Je n’accepte pas la défaite, car je sais que je pourrais la battre. J’ai eu un problème pendant le combat. Un problème dans la semaine de combat. J’étais stressé avec mon équipe. J’ai donc beaucoup appris de cela et cela ne se reproduira plus. Je ne vais pas m’entraîner avec mon dernier technicien pour le fait et le problème qui était avec lui », a déclaré le Brésilien.

Sans préciser ce qui s’est passé, WalkerIl voulait ne pas révéler la personne responsable de ce qui s’était passé, mais il a répété que cet incident avait influencé son combat avec Corey

«Pendant la semaine du combat, il m’a stressé deux fois avant le combat. Il m’a presque blessé à l’épaule parce que je ne savais pas comment utiliser correctement le buffet bump. On ne se combine pas très bien dans la semaine du combat. Pendant longtemps, j’étais avec ça, vous savez, parce que nous vivons ensemble, je le respecte aussi. Certaines choses n’étaient pas accomplies. Donc, maintenant je n’ai plus d’entraîneur. Et je suis prêt à recommencer »conclut-il.

Après trois KO spectaculaires, il ne fallut pas longtemps avant Johnny Walker un nom a été fait dans le semi-complet. Dans UFC 244, est venu sa première défaite dans l’organisation. Johnny est tombé devant la force de Corey Anderson dans UFC 244. Maintenant, il cherchera à reprendre le chemin de la lutte pour la ceinture.